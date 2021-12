Imate li simptome COVID-a i želite li se testirati, trenutačno to više nije moguće. Iako su diljem Hrvatske punktovi za testiranje radili skraćeno i na Staru godinu, te termine nisu mogli dobiti oni koji su zvali, primjerice, dan ranije.

POGLEDAJTE VIDEO

Za to su krive goleme gužve koje su se stvorile pred blagdane zahvaljujući skoku zaraženih i navali na testiranje prije odlaska na skijanje.

Čitatelj koji nam se javio s temperaturom i upalom grla dobio je u četvrtak od svog liječnika uputnicu da se naruči na testiranje te je uputnicu poslao mailom na “Andriju Štampara”. Kako nije dobio odgovor, nazvao ih je te su mu rekli da termina nema najranije do 3. siječnja. U “Štamparu” su nam potvrdili povećane gužve ovih dana i poručili da čine sve što mogu.

- Nije samo stvar u otvaranju dodatnih punktova kako bi se smanjile gužve. To je najlakše. Međutim, netko to mora kasnije u laboratoriju analizirati. Imamo najsofisticiraniju opremu i dnevno obradimo više od 2000 uzoraka. Mislim da je to stvarno puno i više od toga se teško može postići - rekli su iz “Andrije Štampara”.

Dalmacija od jučer obara negativne rekorde. Nakon što su u srijedu imali 1139 novozaraženih, jučer je taj broj još veći. Od 2500 testiranih uzoraka, više od 1500 bilo je pozitivno. Dr. Ivo Ivić, šef Klinike za infektologiju KBC-a Split, za sve krivi neodgovorno ponašanje u vrijeme blagdana. Podsjetimo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji je i najmanja procijepljenost stanovništva. Prema podacima HZJZ-a, cijepilo se 42,8 posto ljudi.