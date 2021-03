Bosnu i Hercegovinu zahvatio je još jedan val koronavirusa koji popunjava posljednje bolničke kapacitete i odnosi sve veći broj života.

Zbog neuređenosti države, politikantstva, nemarnosti i nedostatka volje, nadležni do sada nisu ni započeli pregovore o nabavci cjepiva, a cijepljen je veoma mali broj zdravstvenih radnika od cjepiva uglavnom iz donacija. Dok su zemlje regije, poput Hrvatske, mjesecima imale zatvorene ugostiteljske objekte ili ograničeno kretanje, u BiH je sve radilo kao da koronavirus ne postoji. Radili su restorani, kafići, shopping centri, a mjere se gotovo i nisu poštovale. U zemlju je bio omogućen ulazak bilo kome bez PCR testa ili obvezne samoizolacije. Sve to ovih dana stiže na naplatu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kada je ovog vikenda Aida iz Sarajeva primijetila da joj osmogodišnji sin ima temperaturu, hitno ga je odvela u Covid ambulantu u Sarajevu. Posumnjala je na koronavirus koji je i sama imala krajem prošle godine. Stanje koje je zatekla tamo opisuje kao katastrofalno i alarmantno.

- Najmanje 500 ljudi je bilo u redu za pregled u i oko ambulante. Čekali smo dva dana da dobijemo nalaze pluća. Pulmolozi imaju toliko mnogo posla da jednostavno ne mogu stići pregledati sve te snimke i napisati nalaze - opisuje Aida situaciju u kojoj se našlo Sarajevo u proteklim danima.

Njenom djetetu je potvrđeno da ima koronavirus i poslali su ih kući na liječenje i samoizolaciju. Govori kako je zabrinuta zbog pogoršane situacije i neadekvatnog odgovora svih razina vlasti.

- Frustrirajuće je i to da nemamo dostupne lijekove kao što je to slučaj u svijetu. Poslije pregleda otišla sam kupiti djetetu terapiju koju su mu liječnici propisali. Kupila sam sirup i vitamine i to je koštalo 100 KM (387 kuna). Dakle za najosnovnije lijekove za lakše slučajeve oboljenja. Kako je tek onima koji moraju platiti mnogo više. Pojedini lijekovi koji koštaju i po 5.000 maraka i pitanje je da li su ljudi u mogućnosti da ih nabave. Da ne spominjem to da nemamo ni cjepiva. Doslovno smo prepušteni samima sebi - govori ogorčeno Aida.

Liječnici potpuno iscrpljeni

U Sarajevu su ogromni redovi ispred Covid ambulante i drive in punktova za testiranje na koronavirus. Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu tvrde da su svi kapaciteti popunjeni te da su ljekari iscrpljeni. Tamo je smješteno 666 pacijenata i mjesta više nema. Nedostaje liječnika i medicinskih sestara u većini zdravstvenih ustanova u gradu. Dio medicinskih radnika se zarazio pa su na bolovanju.

Supružnici iz Sarajeva koji su pozitivni na koronavirus su satima pokušavali telefonom dobiti liječnike u bolnici kako bi ih informirali o stanju i dobili uputnice za pregled pluća. Linije dežurnih telefona su bile konstantno zauzete.

- Neprestano smo ih zvali puna tri sata, istovremeno sa dva telefona. Jedva smo ih nekako uspjeli dobiti. Na našu tvrdnju da su im telefoni stalno zauzeti, doktorica sa druge strane linije je komentirala: 'Gospodo, Sarajevo je palo' i tako je opisala teške uvjete u kojima rade i situaciju u kojoj su se našli - govori Adi, naš sugovornik.

Dodaje kako primaju samo pacijente sa težom kliničkom slikom i da nemaju kapacitet ni vremena da se posvete svima.

- Da se pitalo liječnike ja bih i danas išao na posao i širio virus među kolegama jer su mi kazali da se testirati mogu tek ukoliko se pojave bar tri simptoma. Imao sam blagu grlobolju i to je sve. Bilo mi je sumnjivo pošto sam imao nedavno kontakt sa osobom kod koje je potvrđen virus. Inzistirao sam na testiranju, ali su me odbili, pa sam se testirao o vlastitom trošku u privatnoj klinici gdje je potvrđen koronavirus pa sam otišao u samoizolaciju - kaže Adi.

Sarajevo kao Bergamo

U glavnom gradu BiH je najgora situacija u državi po broju oboljelih i aktivno je 4.599 slučajeva infekcije uz stalan porast. U ponedjeljak je zabilježeno 502 nova slučaja COVID infekcije i trenutno je hospitalizirano 666 osoba.

- Mi ne čekamo scenarij Bergama, mi jesmo u scenariju Bergama. Sarajevo je trenutno najveće žarište koronavirusa u Europi. To je istina - upozoravajuće je u ponedjeljak kazao Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo.

Igranje ljudskim životima

Građani su svjedoci kako će još dugo ispaštati i plaćati cijenu nerada nadležnih.

- Meni je prestrašna svađa različitih nivoa koje smo birali, čak i prepucavanja i prebacivanja odgovornosti različitih kliničkih centara, bolnica i doktora. Sve meni to kao građanki govori da se nitko ne bavi suštinom nego nekim banalnim stvarima koje nemaju veze sa spašavanjem ljudskih života, jer da rade ono što treba da rade mi danas ne bi imali izgubljena 63 ljudska života u protekla 24 sata. Mislim da je to činjenica koja je zabetonirala sve ove predstave za javnost koje oni kontinuirano rade nad nama - govori Aida.

Kao pokušaj da se situacija malo stabilizira, vlasti u Sarajevu su odlučile tijekom vikenda uvesti djelomičan lockdown. Kafići, restorani i trgovački centri su bili zatvoreni.

Mnogi građani, ali i dio vlasti smatra kako i zbog neodgovornosti pojedinaca svi trpe i jednako su ugroženi. Po društvenim mrežama se često objavljuju snimke iz klubova širom BiH gdje se organiziraju privatne zabave na kojima bude po nekoliko stotina ljudi bez pridržavanja bilo kakvih mjera. Vlasnici takvih ugostiteljskih objekata su bliski vlasti, inspekcijama i policiji pa ne strahuju ili im je sve jedno što će platiti novčanu kaznu kada će im se višestruko vratiti kroz zaradu od gostiju te večeri.

Amel iz Sarajeva je svjestan takvih okupljanja i smatra da nas je, između ostalog, manjak discipline, kontrole i neinformiranost dovela do ovoga.

- Meni ne pada na pamet sada posjećivati zatvorene kafiće ili restorane. Eventualno ljeti i u bašti i na otvorenom, ovisno o tome kakva će biti situacija. Ne želim riskirati i ugrožavati svoje i zdravlje ukućana. I dalje ne mogu vjerovati da nakon godinu dana, toliko mrtvih, milijuna ljudi koji su preboljeli virus i nakon toliko apela i dalje postoje ljudi koji ne vjeruju da virus postoji ili se ponašaju neodgovorno s masovnim okupljanjima - zaključuje Amel.

Čini se kako ipak većina građana sada postaje svjesna ozbiljnosti situacije tako da je u Sarajevu navečer sve manji broj ljudi na ulicama čak i onda kada su otvoreni kafići. Epidemiolog iz Sarajeva napominje da je za lockdown sada i kasno i da može pomoći jedino masovna vakcinacija.

U iščekivanju cjepiva

Bosna i Hercegovina još nije započela sa ozbiljnijom i masovnijom vakcinacijom stanovništva niti ima naznaka da će uskoro stići značajnije doze cjepiva. Sve se svodi na najave i obećanja od kojih do sada nije bilo ništa. BiH se uzdala u nabavku putem Covax programa preko kojeg je naručeno 1.2 milijuna doza cjepiva, ali do sada nije došlo do isporuke niti jedne doze.

Prethodno je u entitetu Republika Srpska nabavljena manja količina ruskog cjepiva Sputnik V za cijepljenje svega 1.000 osoba, dok je Federaciji BiH nedavno stigla donacija iz Srbije od 5.000 doza.

U BiH je situacija alarmantna, a zabrinjavajuć je sve veći broj smrtnih slučajeva. Tokom jednog dana preminule su čak 63 osobe.

- U našem gradu se odvija borba nemjerljivih razmjera. Na život i smrt. Medicinsko osoblje bije bitke de se održi na nogama, pacijenti za dah, lijek, olakšanje. Na sva ta dešavanja kod nas se političari još uvijek svađaju i prebacuju odgovornost. Nije da nam nije jasno tko će sve ovo platiti, zna se, opet mi - napisala je Aida na društvenim mrežama nakon što je sa sinom u bolnicama shvatila u kakvom stanju smo se našli.