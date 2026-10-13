Sve je spremno za 82. Višku regatu: 'Ovo je kruna sezone'

Kraljica među regatama ovoga petka ponovno diže sidro. Od 16. do 18. listopada jedri se 82. Viška regata na ruti Split – Vis – Split, najpoznatija hrvatska offshore regata i veliko finale Splitskog festivala jedrenja. Ovogodišnje izdanje nosi i posebnu poruku: jedriličari će na Vis jedriti i u čast 70 godina Hrvatske gorske službe spašavanja.

Program je danas predstavljen na konferenciji za medije u Jedriličarskom klubu Labud. Govorili su Hrvoje Mratinić, gradonačelnik Grada Visa, Danijela Dimlić, direktorica Turističke zajednice Vis, Žarko Dešković, predsjednik JK Labud, Luka Roki, predsjednik organizacijskog odbora Viške regate, Toni Mlikota, direktor Viške regate, Svemir Kalinić, regionalni direktor Generali osiguranja za Dalmaciju, i Damir Skelin, predsjednik organizacijskog odbora Splitskog festivala jedrenja. Poseban gost bio je Stipe Božić, jedno od najpoznatijih imena hrvatskog alpinizma, putopisac i dugogodišnji pročelnik HGSS Stanice Split, kojeg mnogi smatraju simbolom gorske službe.

„Ponosan sam što finale festivala ove godine posvećujemo i obljetnici gorske službe, jer jedriličare i spašavatelje povezuju isto poštovanje prema prirodi i ista odgovornost jednih prema drugima. Hvala Generali osiguranju na pokroviteljstvu, kao i Viator driveu, OTP banci te talijanskim partnerima Farchioni i GranTerre na podršci“, rekao je Damir Skelin, predsjednik organizacijskog odbora Splitskog festivala jedrenja.

„Za nas ovo nije samo posljednja regata festivala, nego kruna cijele sezone. Na Vis jedrimo od 1945. godine i svaka nova generacija želi upisati svoje ime u tu priču“, istaknuo je Žarko Dešković, predsjednik JK Labud.

Riječ je o jednoj od najstarijih regata u Europi, na kojoj je sudjelovati odavno stvar prestiža, pa mnoge posade upravo njome zaključuju godinu na moru. Na start svake godine izađe više od 150 brodova i oko tisuću jedriličara, koji kroz Splitski, Brački, Hvarski i Viški kanal plove sve do viške luke.

„More i planine traže isto: znanje, pripremu, poštovanje prema vremenu i ljude na koje se možeš osloniti. Zato mi je drago da se obljetnica gorske službe obilježava baš na moru. Iza nje stoje generacije spašavatelja koji su dobrovoljno, danju i noću, išli tamo odakle se drugi vraćaju. Jedriličari to razumiju bolje od mnogih, jer i na moru znaju koliko vrijedi ruka pomoći. Svim posadama želim mirno more i dobar vjetar do Visa i natrag “, poručio je Stipe Božić.

„Regata je dio identiteta našeg grada već generacijama. Mnogi Višani pamte brodove koje su kao djeca gledali kako uplovljavaju u luku, a danas tu priču nastavljaju njihova djeca. Pred nama su tri dana jedrenja i tri dana fešte, kad Vis u listopadu živi kao usred ljeta i pokazuje ono najbolje što ima: gostoljubivost, domaću kuhinju, otočne proizvode, vino i ljude“, kazao je Hrvoje Mratinić, gradonačelnik Grada Visa.

„Ovo je događaj za prave zaljubljenike u jedrenje, a program smo složili tako da posade nakon mora dočeka ono po čemu se ovaj vikend pamti – spiza, glazba i druženje. Zamišljen je jednako za goste, mještane i one koji su stigli pod jedrima“, dodala je Danijela Dimlić, direktorica Turističke zajednice Vis.

Prva etapa starta u petak u 9 sati iz Splita, a na Visu posade od 14 do 18 sati čeka ono što se ne propušta – tradicionalni fažol u hotelu Tamaris. Od 18 sati otvara se sajam otočkih proizvoda, a od 20 sati pa sve do dva iza ponoći za glazbu i dobro raspoloženje brine DJ Roni.

U subotu otok budi mađarski orkestar, s budnicom u 10 sati. Od 10:30 u viškoj vali jedri se subotnja regata, uz glazbu DJ-a Sense i komentatore koji će publici prepričavati svaki manevar. Nagrade se dijele u 14 sati, uz zakusku. Tko želi upoznati drugu stranu otoka, od 17 sati može na besplatnu vođenu turu „Legende otoka Visa“. Orkestar u 19 sati priređuje i koncert, a od 22 sata pa do dva iza ponoći svira Cortez bend.

U nedjelju je od 8 do 9 sati partenca, a posade isplovljavaju u povratnu etapu prema Splitu. Ljeto se navečer, od 21 sat, ispraća feštom prigodnog imena „Adio lito!“.

„Festival je najbolji dokaz da naša županija živi i izvan vrhunca turističke sezone. Ova ruta povezuje obalu i otoke, Split i Vis, i pokazuje koliko su otoci važan dio naše ponude. Prizori stotina jedara u kanalima i u luci promocija su kakvu ne može zamijeniti nijedna kampanja. Zahvaljujem i Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na pomoći u organizaciji priveza“, naglasio je Toni Mlikota, direktor Viške regate.

Viški arhipelag nosi oznaku UNESCO-ova globalnog geoparka i uz jedra nudi netaknutu prirodu, bogatu baštinu, šetnje i biciklizam. Regata je zato i poziv svima koji vole more i sport da treći vikend listopada provedu na Visu.

„Posebnu smo pažnju posvetili unapređenju regate na moru, te organizaciji priveza u Visu, gdje će prednost na vezu imati posade koje su u cijelosti odjedrile prvu etapu. Unaprijedili smo i subotnju regatu u Viškom zaljevu, a u tome će nam pomoći novi predsjednik regatnog odbora Denis Marinov Bili i velik tim naših jedriličara i trenera. Sve kormilare pozivam na sastanak u četvrtak, koji smo zbog utakmice Hajduk – Ajax pomaknuli na 18 sati, i molim ih da svakako dođu“, najavio je Luka Roki, predsjednik organizacijskog odbora Viške regate.

„Generali je tradicionalno vezan uz nautiku, a posebno uz jedrenje. Glavni smo partner talijanske Barcolane, a drago nam je što sada započinjemo suradnju i sa Splitskim festivalom jedrenja, kao

pokrovitelji njegova finala. Vjerujemo da partnerstvo s JK Labud ima još mnogo prostora za rast, a projekt koji već okuplja oko 500 jedrilica na pet regata dokaz je da i Hrvatska ima adute za promociju nautičkog turizma“, izjavio je Svemir Kalinić, regionalni direktor Generali osiguranja za Dalmaciju.

Organizator je Jedriličarski klub Labud Split, pokrovitelj Generali osiguranje, a sponzori i partneri festivala su Viator drive, OTP banka, Farchioni i GranTerre.