Kriknula bih jer je jedna majušna djevojčica trpjela nezamislivu patnju, koju je, po svemu što znamo, bilo moguće spriječiti. Kriknula bih jer su povjerenje jedne malene djevojčice iznevjerili oni koji su je jedini mogli zaštititi, i zato što sam dio sustava koji ne mogu mijenjati usprkos svemu na što se trudim ukazati otkad vidim njegove mane.

Ovako je na svome privatnom Facebook profilu napisala Valerija Kanđera, psihologinja koja u sustavu socijalne skrbi radi više od 30 godina. Svjesna je njegovih manjkavosti, ali i staje u obranu svojih kolega, koje javnost sad generalno osuđuje.

- Visokokonfliktni razvodi, sebično i manipulativno roditeljstvo, zanemarujuće i zlostavljajuće ponašanje roditelja desetljećima su moja svakodnevica. Radim savjesno i s punom odgovornošću, svoje nalaze i prijedloge sudu potpisujem i zastupam kad god i gdje god je to potrebno, ne bojim se prijetnji korisnika ni pritiska odvjetnika, ne ustručavam se argumentirano donositi i najteže odluke, okružena sam kolegicama i kolegama među kojima većina postupa jednako - piše psihologinja. Kako nastavlja, kad je riječ o sustavu socijalne skrbi, svatko si daje za pravo reći što bi i kad trebalo učiniti, pa, kad stručni tim oduzima dijete majci manipulativnog ponašanja i preda ga ocu, cijela je zemlja na nogama i “štiti majčinstvo”; kad se izdvaja dijete iz obitelji, to je otimačina dobrim roditeljima ne bi li dijete “prodali” posvojiteljima; kad se roditeljima pomaže kroz izrečene mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, to je sigurno pogrešno - dijete im je odmah trebalo oduzeti. Riječ je o iznimno složenoj problematici, a nijedna obiteljska situacija nije identična drugoj, dodaje.

No pita se i sljedeće: zašto se sudska odluka o oduzimanju prava roditeljima na život s djetetom, koju je inicirao stručni tim Centra, ili postupak lišavanja prava na roditeljsku skrb, donosi godinama; zašto razvod braka traje i do pet godina, ili zašto za odluku o privremenoj mjeri, koju po zakonu treba donijeti unutar tri mjeseca, sudovima treba i dulje od godine? Jedno od pitanja je i zašto pojedine ustanove ili pojedinci pišu nalaz u skladu s očekivanjem roditelja iako svi objektivni parametri upućuju na suprotno.

- Zašto pedijatrica nije Centru prijavila pet vaginalnih infekcija djevojčice od pet godina, sve do trenutka dok stručni tim Centra nije postavio sumnju, a kasnije se i dokazalo seksualno zlostavljanje? Zašto liječnica obiteljske medicine ne prijavljuje sumnju da su modrice na licu njezine pacijentice izazvane udarcima a ne slučajnom nezgodom? Zašto pedijatar nije obavijestio Centar da dijete nije redovito procijepljeno? Zašto Gradski ured za obrazovanje nije obavijestio Centar da dijete nije redovito upisano u osnovnu školu? Zašto za smještaj djeteta država ustanovi mjesečno izdvaja 5000 kuna, a udomiteljskoj obitelji 2000? Zašto Centar koji pokriva područje od 242 četvorna kilometra, s više od 50 stručnih radnika za terenske izvide, raspolaže jednim službenim vozilom? - ogorčena je psihologinja. Na vlasti se, zaključuje, izmjenjuju HDZ i SDP, a ništa se ne mijenja nabolje, dapače.

U većini centara za socijalnu skrb radi se, kaže, u nemogućim uvjetima, zaposlenici su potplaćeni i podcijenjeni, a od silne im papirologije na kojoj moraju raditi korisnik ne stigne biti u prvom planu.

Ušli smo u sustav, pun je rupa koje se ne popunjavaju

Psihologinja: Sustav godinama tone

‘Vlast se izmjenjuje i ponaša se kao da prije nje ništa nije bilo dobro. Svaki sljedeći zakon bio je lošiji. Rukovode podobni a ne sposobni’, kaže Kanđera.

Pedijatar: Ozljede treba prijavljivati...

Najčešće u obitelji s više djece roditelji iskaljuju frustracije na jednom djetetu. Pedijatri uče prepoznati takve ozljede i ne smiju ih ignorirati, ističe dr. Richter.

Odgojiteljica: Bojimo se reakcija roditelja

Ne treba nam linč ljudi u sustavu, pogledajte u kojim uvjetima oni rade. Prvo se pitajte što je nesretna obitelj i kako ona nastaje, kaže Kwiatkowski.

Odvjetnica: Pitajmo se kako nastaje nesretna obitelj

Zašto na sudovima procesi traju godinama, da li svi u sustavu prijavljuju sumnje koje vide - liječnici, vrtići i škole, ali i susjedi, prijatelji, okolina?

Problemi se gomilaju i guraj pod tepih

‘Djeca moraju biti jedino što trebaju biti - nečije maze. Ostajem pognuta lica pred licem ugasle djevojčice’, napisala je psihologinja u sustavu socijalne skrbi Valerija Kanđera.