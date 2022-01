Predstavljam zbirku od 33.000 jedinica iz dijela zvuka. Kroz izložbu htio bih upoznati hrvatsku javnost što se čuva u neprikladnim prostorima, a nikad nije vidjelo svjetlo dana odnosno sud javnosti, kazao je kolekcionar iz Zaprešića Zlatko Mumlek na otvorenju izložbe Radiomuseum Croatia zvuk i slika u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu.

- U zbirci je gotovo 9000 ploča, oko 1300 radioprijamnika i tranzistora, oko 80 televizora, stotinjak mikrofona, oko 140 kamera. Najstarija kamera je iz 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća. Najstariji kinoprojektor je Ernemannov iz 1905.-1910. godine. Najstariji televizor je engleski iz 1948.-1949. Dio zbirke isključivo je vezan uz Radio industriju Zagreb (RIZ), da se vidi što smo stvarali - predstavio nam je kolekciju Mumlek.

U svojoj impozantnoj zbirci ima i muzički automat Atlantic Orchester iz razdoblja 1899.-1901 proizveden u Leipzigu u Austro-Ugarskoj, koji je poseban i jedinstven po tome što može reproducirati hrvatske budnice.

Mumlek je autor i monografije tvrdog uveza na 360 stranica s fotografijama u boji u kojoj su detaljno opisani eksponati, ali i ljudi zaslužni za njihov postanak.

- Zbirka Zlatka Mumleka toliko je fascinantna, velika, vrijedna, rijetka i znalački odabrana da se može reći da predstavlja monumentalno djelo jednog samozatajnog čovjeka koji je u nju, tijekom godina, uložio neizmjeran trud, vrijeme i znatna financijska sredstva za nabavu, restauraciju i pohranu izložaka - rekao je o zbirci redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Dubravko Rogale.

Ulazak na izložbu je slobodan, a svi zainteresirani mogu je pogledati do 23. veljače, od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati.