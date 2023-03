'Sve što je od javnog interesa treba objaviti. Sve i da je dokaz ilegalan ili snimka tajnih službi'

Express: Profesorice Đurđević, nedavna najava premijera Andreja Plenkovića, koji je usred mnogobrojnih afera u kojima se nalaze njegovi suradnici, najavio izmjene Zakona o kaznenom postupku i Kaznenog zakona zbog, kako je to nazvao, curenja informacija iz spisa koje čine političke probleme, izazvale su veliku buru u javnosti, od političkih stranaka i nevladinih udruga do novinarskog ceha. Iz novinarske mi se perspektive čini da je to prije svega udar na medije koji praktički svakodnevno izvještavaju o aferama vladajućih, a posredno i poruka onima koji su spremni dojaviti takve informacije. Postoji i sad kazneno djelo odavanja službene tajne, ali ono se ne odnosi na situacije u kojima postoji pretežniji javni interes?