Baš sam utučena kad vidim kakvo smo društvo postali. S jedne strane ćemo u određene sportove dati goleme novce, a s druge ćemo socijalne radnike pustiti da se goloruki bore s najgorim talogom društva. Postali smo nehumano društvo kojeg tuđa patnja nimalo ne dira. Rekla nam je to psihologinja, spisateljica i znanstvenica Mirjana Krizmanić (85).

Da su ljudi u Hrvatskoj izgubili empatiju (naravno ne svi), opisuje na konkretnim primjerima. - Ljudi odmahuju rukom kad čuju da je netko mentalno bolestan, da je invalid, star i nemoćan. Odmahuju rukom kad čuju da netko tuče ženu pa kažu da si je sama kriva jer si je tako birala. Da te žene imaju gdje otići, imaju posao i bilo kakvu egzistenciju, ne bi trebale čekati da drugi odmahuju rukom. Same bi se spasile - kaže nam Krizmanić. Što je to trulo u državi Hrvatskoj, pokušali smo dočarati na vrlo jednostavnim primjerima trajanja određenih postupaka. Ispada da sve što se odnosi na naplatu građanima i svojevrsnu represiju funkcionira brzo i efikasno. Čak i ako se u tim postupcima omakne pogreška, jer na svemu rade ljudi, dokazivanje toga je dugotrajno i mučno za građane. No kad su u pitanju postupci koji bi građanima trebali riješiti određene situacije u kojima su se našli, to traje tjednima i godinama. - Na naše društvo je uvelike utjecala Katolička crkva koja propagira da se rađa što više djece, no ta ista Crkva ne hrani niti podiže tu djecu. Postali smo jedno nehumano društvo davnih dana. Brinemo o talentiranima koji se sami za sebe znaju pobrinuti, a zanemarujemo nemoćne. No iskustvo mi kaže da će oni koji to mirno gledaju isto doživjeti od svoje djece - zaključila je.

Do presude tri godine, ako imate

Sudski sporovi u Hrvatskoj prosječno bi trebali trajati tri godine. Toliko bi trebao trajati postupak do pravomoćne presude. No svjedoci smo da mnoge parnice ovdje traju više od deset godina. Prema službenim statistikama, više od 8100 predmeta starije je od deset godina. Po brzini rješavanja sporova, pri dnu smo europske ljestvice.

Godinama se čeka na posvajanje

Više od 50 posto posvojitelja u Hrvatskoj na listi za posvojenje je dulje od tri godine. U zemlji oko 4000 djece živi bez roditelja, no nemaju sva riješene uvjete za posvojenje. U 2019. u Hrvatskoj je posvojeno 85 djece, no ukupno je 450 djece imalo sve uvjete za posvojenje. Istodobno, na posvojenje je čekalo 1400 ljudi, pola od njih više od 3 godine.

Na preglede se čeka do dvije godine

Više od 850.000 ljudi u Hrvatskoj čeka na jedan od 100 pregleda, a dočekat će ga prosječno za pet i pol mjeseci. Liste čekanja su stara hrvatska boljka kojom se aktualni ministar nije ni stigao pozabaviti zbog pandemije. Vili Beroš ionako muku muči s procjepljivanjem građana protiv COVID- a jer čas idu preko reda, a čas ne dolaze na cijepljenje.

Godinu dana od potresa sve stoji

Sa Zagrepčanima je suosjećala cijela Hrvatska nakon potresa 22. 3.2020. Tisuće građana i danas u vlastitom gradu žive kao izbjeglice jer obnova nije počela. Na Zakon o obnovi čekalo se više od šest mjeseci. Na realizaciju se još čeka. Svi političari su imali poruke podrške. Potom su se okrenuli svome domu, ugasili svjetlo i od potresa mirno spavaju.

Volonteri odmah, država za 14 dana

Što god se dogodi u zemlji, volonteri se okupe odmah. Sve su to naši sugrađani, socijalno osviješćeni ljudi koji znaju kako je kad si u nevolji. Radili su sve i na dan potresa pohitali spremati objede oštećenima u Petrinji i okolici. A država i institucije? Organizirali su se nakon dva tjedna. Volonteri su sve radili besplatno, a tvrtka koja je nakon dva tjedna preuzela zadatak za to je i plaćena.

Kaznu za parking dobijete u 15 minuta

Najučinkovitije je naplaćivanje parkirnih karata. U Zagrebu ćete za 15 minuta dobiti ‘čestitku’ na vjetrobranskom staklu ako u tom periodu niste platili ili produljili parking kartu. Umjesto nekoliko kuna, dočekat će vas cjelodnevna karta. Djelatnici Zagrebparkinga su po tom pitanju najradišniji zaposleni ljudi u gradu.

Socijalni radnici imaju samo dan za obitelj

Zbog smrti djevojčice (2) iz Nove Gradiške ponovno su u fokusu javnosti problemi s radom socijalnih djelatnika. No ti isti djelatnici imaju dvostruko više obitelji na brizi nego što je to zakonski propisano. Zbog toga ispada da svega imaju jedan dan vremena u godini da posvete po obitelji. Taj jedan dan je kao ni jedan. Ništa ni ne stignu napraviti.

Pola godine za zatvaranje tvrtke

Iz Fine kažu da se u Hrvatskoj tvrtku može otvoriti u nekoliko dana, a građani svjedoče o iskustvima gdje im je trebalo više tjedana da otvore tvrtku. No ni gašenje tvrtke nije jednostavno niti brzo. Za to treba najmanje šest mjeseci od pokretanja postupka brisanja iz sudskog registra, a dok god se ne obriše, može vas se teretiti za eventualne propuste.

Putovnicu možete dobiti za 30 dana

Ako vam se ne žuri, ne žuri se policiji, pa ćete novu putovnicu dobiti mjesec dana od predavanja zahtjeva. Stajat će vas oko 400 kuna s taksama i fotografijama. No ako vam se žuri, platit ćete i 100 kuna više, ali ćete novu putnu ispravu imati u roku od dva dana. Dakle, može sve ići brže, ali to će se ovdje dobro naplatiti.

Na račun vam za dug sjednu odmah

Ne može se reći da ništa u državi ne funkcionira. To je laž. Državni aparat radi brzo i efikasno kad su u pitanju dugovi građana. Fina vam u roku odmah blokira račun kad zaprimi ovrhu. Nije ni važno koliko ste i zašto dužni. Napravit će to kad je i jedna lipa u pitanju. Stoga, razmislite dva puta kad kažete da nam je birokracija troma.