Sve više građana ne odobrava Plenkovićeve i Vladine poteze

Mjesec listopad na političkoj je sceni Hrvatske vrlo intenzivan i prožet temama zbog kojih se podiglo puno prašine. Kako su se prosvjed u Vukovaru, kriza Uljanika, SMS afera, glasovanje o povjerenju ministru Kujundžiću i mirovinska reforma odrazili na rejtinge stranaka i političara, Dnevnik Nove TV donosi u najnovijem Crobarometru.

SDP u silaznoj putanji

Iako je niz događaja bio vezan uz HDZ i Vladu, rejting HDZ-a ostao je nepromijenjen i u listopadu iznosi 29,1 posto. SDP nastavlja svoju silaznu putanju i sada imaju podršku 16,3 posto ispitanika, dok je prošli mjesec ona iznosila 17,2 posto. Kada se pogleda rejting SDP-a u posljednjih godinu dana, onda je taj silazni trend još uočljiviji. Prošle godine u listopadu su imali 23,4 posto potpore.

S 13,2 posto, potpora Živom zidu mjesec blago raste, no to se ne može reći za MOST koji bilježi pad podrške. Imaju 6,6 posto potpore ispitanika, a prošli mjesec ona je iznosila 8,3 posto.

Rastu, iako ne statistički značajno, manje stranke kao što su Bandić Milan 365, HSU, Promijenimo Hrvatsku, IDS, HNS, te Neovisni za Hrvatsku. Bandićeva stranka mjesec tako završava s potporom 3,9 posto birača, HSS s 3,3 posto, a potom slijedi stranka Pametno s 3,2 posto podrške. HSU je na 2,7 posto, Promijenimo Hrvatsku na 2,1 posto, te IDS s 1,8 posto potpore. HNS – Liberalni demokrati u listopadu bilježe 1,5 posto potpore, Reformisti su na 1,2 posto, a Neovisni za Hrvatsku su na 1,2 posto potpore. Ostale stranke su ispod 1 posto, a neodlučnih je 9,1 posto.

Bez obzira na cijeli niz događanja koja su obilježila listopad, kada govorimo o optimizmu i podršci radu Vlade, nema značajnijih promjena. 20 posto ispitanika smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, a i dalje je izrazito visok postotak pesimista, pa tako skoro 73 posto ispitanika misli suprotno, odnosno da zemlja ide u lošem smjeru. Ne zna njih 7 posto.

Vladine politike nemaju potporu

S potezima premijera Plenkovića slaže se 26 posto ispitanika, otprilike kao i prošli mjesec. Za 2 posto porastao je broj onih koji mu ne odobravaju poteze i sada ih je 65 posto. Ne zna 9 posto ispitanika.

Opstanak koalicije?

Vladajuća koalicija će vjerojatno odraditi mandat do kraja, smatra to 72 posto građana, njih 21 posto suprotnog je mišljenja, dok je neodlučnih 7 posto.