Sve više razvoda u Hrvatskoj: Brak prosječno traje 15 godina

Među crkveno rastavljenima ima poznatih imena. Njihovi razlozi su bili i ostali javna tajna. Točnije o njima se naveliko priča, ali sami akteri nikad o tome nisu javno govorili.

Vatikan je tako odobrio rastavu našim poznatim pjevačima i pjevačicama, poput Nine Badrić, Marka Perkovića Thompsona i Danijele Martinović te Paole Ramljak. Danijela i Thompson su u braku bili tri godine, a Nina Badrić i Bernard Krasnić čak šest. Svi oni su predočili Crkvi valjane i nepobitne dokaze. No to je proces koji traje. Thompson i Danijela uspjeli su nakon višegodišnje borbe te su zahtjev dvaput predavali. Nina Badrić je “blagoslov rastave” dobila nakon četiri godine.

Službena procedura

No da bi se uopće mogao predati zahtjev za pokretanje parnice, prvo se treba civilno razvesti. Potom se na crkvenom sudu, uz tužbu, prilažu i presuda brakorazvodne parnice, krsni listovi, zahtjevi, vjenčani list, preporuku župnika, dokazi... No što je najvažnije, zahtjev moraju podnijeti oba ženidbena druga. Ipak, postoji jedna olakotna okolnost “u slučaju očite ništavnosti”.

“Osim redovitog sudskog postupka, može se primijeniti i kraći ženidbeni postupak pred biskupom”. Tad zahtjev može ići do samog Rima. “Protiv presude biskupa u kratkom postupku moguć je priziv na metropolita ili na Rimsku rotu (Papinski prizivni sud, op.a.).” Ovo je jedna od mogućnosti “crkvenog razvoda”.

Zakonik kanonskoga prava predviđa rastavu uz trajanje ženidbene veze, no u tom slučaju supružnicima nije dopušteno novo stupanje u crkveni brak. To se događa kad zbog preljuba ili nasilja u obitelji bračni suživot postaje nemoguć, što ne znači automatski da je sakrament ženidbe sklopljen nevaljano.

Izjava Pape Franje

Papa Franjo pokazao je veliko razumijevanje prema parovima koji su primili sakrament ženidbe u crkvi, a potom tražili odobrenje za odvojeni život. Na audijenciji na Trgu svetog Petra 2015. rekao je kako su u nekim slučajevima rastave braka neizbježne jer je bračnim partnerima nemoguće ostati zajedno.

- Istina je da postoje slučajevi kad je razdvajanje neizbježno. Nekad ono čak postaje moralni imperativ - rekao je Papa. Bio je to veliki iskorak za poglavara Katoličke crkve koja inače propovijeda neraskidivost braka. Za njega su ti “moralni imperativi” slučajevi nasilja u obitelji i eksploatacije koji ugrožavaju slabijeg partnera ili malu djecu. Bez obzira na Papine izjave i javno poznate crkvene rastave, rijetko se dobiva blagoslov Vatikana na ovakve zahtjeve.

Godišnje se u Zagrebu i okolici nakon višegodišnjih procesa uspijeva od stola i postelje odvojiti 20-ak parova. Katolička crkva ne poznaje pojam rastave braka, jer kad se par jednom uzme pred Bogom, samo ih “smrt može rastaviti”. Samo ako se brak “poništava”, a za to se mora imati iznimne razloge, onda se mogu opet vjenčati u crkvi.

U Hrvatskoj brak prosječno traje 14,7 godina

Prema podacima DSZ-a objavljenima u srpnju u 2017., brak je sklopilo 20.310 parova. Najpopularniji mjesec za zasnivanje bračne zajednice u 2017. bio je rujan. U Hrvatskoj brak prosječno traje oko 14,7 godina.

Kad su u pitanju podaci za EU o broju razvoda na 100 sklopljenih brakova, Hrvatska je u sredini. U 2016. zemlja s najvećim brojem razvoda na 100 brakova bila je Portugal (69 razvoda), dok najmanje razvoda ima Malta (12,2 razvoda). Hrvatska ima 34,4 razvoda na 100 sklopljenih brakova.

Tema: Hrvatska