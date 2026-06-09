Mostarski župnik šokirao izjavom o Svjetskom: 'Nije se BiH plasirala. To je laž'

Nakon 12 godina čekanja, BiH je izbacivši raspale Azzurre otišla na Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi. Mostarski župnik fra Mario Knezović privukao je pažnju svojim izjavama i odstupanjem od kolektivne euforije.

- Level kriterija smo smanjili. To je isto kao sad ovo Svjetsko prvenstvo. Dakle, laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svjetsko prvenstvo, nije istina. Kriterij je za Svjetsko prvenstvo 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosjetili, hajde da povećamo na 48. To je dodatno, ovo je socijalni šešir bio za sirotinju i ne znam ni ja za koga - rekao je u emisiji SUM TV na Televiziji Sveučilišta u Mostaru.

- BiH se realno nije plasirala. Sljedeće prvenstvo će, kažu, biti već 64. Znači kriterij je nikakav. I ne možemo govoriti da je uspjeh Bosne i Hercegovine 2026. kao 2014. kada se tada BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. To je plasman, ovo je drugo laž, šarena laža - izjavio je.