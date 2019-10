Svećenik nagovarao dvojicu da siluju njegovu bivšu ljubavnicu

Svećenik Rainer H. (60) iz Njemačke našao se na sudu jer je na internetu dogovarao s muškarcima da siluju njegovu bivšu ljubavnicu. Djevojka koju su medij nazvali Julia K. je imala 20 godina kada je počela vezu sa svećenikom. Kad ga je ostavila, svećenik je otišao u internet cafe te se tamo povezao s dvojicom muškaraca.

Svećenik se predstavljao kao žena i dao je muškarcima adresu svoje bivše ljubavnice te upute za nasilan seks. Muškarcima je sve to bilo smiješno. Ženu koja ništa nije slutila zaista su potražili na njezinoj adresi stanovanja, ali do seksa nije došlo. Svećenik se žrtvi u međuvremenu nije ispričao, jer kako je rekao nije imao priliku za to.

Rekao je da mu nije jasno zašto je to učinio te da je on o sebi imao sasvim drugačiju sliku. Njegova supruga je razmišljala o tome da ga ostavi, ali je na kraju zaključila da je on ipak dobar muž i otac. Suđenje svećeniku koje je uglavnom zatvoreno za javnost, se nastavlja.