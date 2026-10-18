Svećenik u Gospiću optužen da je spolno uznemiravao drugog svećenika. Udaljen je s dužnosti

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je pred Općinskim sudom u Gospiću optužnicu protiv 35-godišnjeg svećenika Gospićko-senjske biskupije. Tereti ga za šest kaznenih djela spolnog uznemiravanja drugog svećenika, koja je navodno počinio od 2017. do 2022. godine, piše Novi List.

Prema optužnici, koristio je odnos povjerenja i autoriteta te neprimjerenim fizičkim kontaktima povrijedio dostojanstvo žrtve i doveo je u ponižavajući položaj. Tužiteljstvo predlaže da sud optuženiku zabrani obavljanje određene dužnosti ili djelatnosti. Pojedinosti slučaja nisu objavljene radi zaštite žrtve.

Slučaj je dospio u javnost u travnju, nakon što je policija pokrenula istragu na temelju prijave Biskupije. Biskupija je potvrdila da je poduzela mjere prema crkvenim propisima i poručila da ima nultu toleranciju prema zlostavljanju. Riječ je o prvom takvom slučaju u 16 godina postojanja Biskupije. Okrivljenik, kojeg su privremeno udaljili s crkvenih dužnosti, smatra se nedužnim do pravomoćne presude.

*uz korištenje AI-ja