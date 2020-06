Svećenik u Zagrebu otvoreno navija za Škoru, župljani ljuti, a on kaže: 'To je privatni profil'

Don Drago Škarica za svoju naslovnu fotografiju je postavio slogan i vizuale Domovinskog pokreta, što je razljutilo dio župljana: Svećenik bi trebao biti neutralan, kažu

<p>- Živim u Rudešu, vjernik sam, idem u crkvu i baš zato ne smatram primjernim da naš župnik direktno zagovara bilo koju političku opciju – kaže nam to jedan stanovnik zagrebačke četvrti Rudeš(podaci poznati redakciji)</p><p>Župu Sv. Ana u Rudešu vodi don <strong>Drago Škarica</strong>. Pred početak izborne kampanje, na svom Facebook profilu je nedvosmisleno dao do znanja koga će podržati. Za naslovnu fotografiju je izabrao glavni slogan <strong>Miroslava Škore</strong>: Zato što svoje volim. Da ne bude zabune, u potpisu je Domovinski pokret i to je njihova promidžbena vizualizacija. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izborna kronika Borisa Rašete</strong></p><p>- Naš župnik bi trebao sve pozvati da izađu na izbore, glasaju po svojoj savjesti, ali zadržati neutralnost. Župa je velika i u njoj ima vjernika koji su možda i birači različitih političkih opcija, pa bi svećenik koji je i javna osoba i vodi župu trebao ostati izvan propagiranja bilo koga pojedinačno. Iako sam poznajem svećenike koji su desno orijentirani, nikada nisam vidio da je nekom palo na pamet ovako direktno zagovarati jednu opciju. On je i upozoren da to nije primjereno, ali naslovnu fotografiju nije promijenio - objašnjava nam taj župljanin(podaci poznati redakciji).</p><p>Zakonik Kanonskog prava zabranjuje svećenicima političko djelovanje, ali već smo dosad imali slučajeve kada su svećenici indirektno zagovarali jednu opciju. Hrvatski biskupska konferencija redovno pred izbore daje svoje opće viđenje za kakve bi politike i vrijednosti trebali glasati vjernici, ali nikada ne pozivaju direktno za određenu stranku. Zagovaranje bilo koje stranke, liste i političke opcije je nedvosmisleno zabranjeno.</p><p>Don Drago Škarica nam se javio na telefon, a iz kratkog razgovora je očito da on i dalje ne vidi nikakav problem što direktno zagovora Domovinski pokret. Jer razdvaja sebe kao župnika od sebe kao privatne osobe iako je to nemoguće.</p><p>- To je moj privatni profil i to nema veze s nikim – kratko nam je rekao don Škarica kada smo mu prenijeli da župljani njegovu aktivnost ne smatraju primjerenom. Nije htio ništa dodatno obrazlagati, nego nas je pozdravio i spustio slušalicu.</p><p>Glasnogovornik Zagrebačke biskupije Borna Puškarić nam je rekao da svećenicima nije dozvoljeno koristiti nikakve službene kanale komunikacije za podupiranje neke političke opcije.</p>