Švedska: U pet dana 1200 novih slučajeva, uvest će nove mjere?

Švedska je ranije odbijala izolaciju kao mjeru za suzbijanje širenja koronavirusa, a sada bilježe ozbiljan rast u broju zaraženih. U Stockholmu razmišljaju o novim mjerama

<p>Švedska se od početka pandemije oslanja na osobnu odgovornost svakog građana u borbi protiv korone. Čak i kada su pljuštale kritike na njihov račun jer su imali veći broj umrlih u odnosu na susjedstvo, dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) smatrali su njihov model održivim.</p><p>Zaraze su ljetos znatno pale, pa je Švedska do sada izbjegla nagli rast novozaraženih s kakvim se suočavaju Španjolska, Francuska i Velika Britanija. No to stanje nije dugo trajalo jer je u proteklih pet dana broj novozaraženih naglo skočio na 1200, a umrlo je još pet osoba.</p><p>Iz Agencije za javno zdravstvo kažu da ovaj porast ne mogu objasniti samo povećanim brojem testiranja. Vodeći švedski epidemiolog i autor kritiziranog modela ocijenio je da je broj novih slučajeva i umrlih zapravo vrlo nizak.</p><h2>Stručnjaci nisu zabrinuti</h2><p> - Raste prosječan broj novozaraženih, no to se zasada nije odrazilo na zdravstveni sustav. Ali ne možemo isključiti uvođenje novih mjera u glavnom gradu. Razgovaramo sa Stockholmom o tome treba li uvesti nove mjere za smanjenje širenja zaraze. Što će se točno dogoditi, o tome ćemo razgovarati u idućih pet dana - rekao je <strong>Anders </strong><strong>Tegnell</strong>.</p><p>Švedska je imala 5.870 smrti od početka pandemije, što je daleko više po glavi stanovnika nego u susjednim nordijskim zemljama, ali je također imala manji broj od Italije i Španjolske koje su odabrale izolaciju.</p>