Svekar i svekrva mladenku zalili bojom, ukrali putovnicu, tvrdili su da se na svadbi dila droga...

Alexandra se zaljubila u mladića iz bogate obitelji u gradu Ciudad Obregon u Meksiku. Njegovi roditelji su uvjereni da ona želi samo novac pa su joj čak napisali ček samo kako bi ostavila njihovog sina na miru. No par se zaručio i odlučio vjenčati. Kako bi spriječila vjenčanje svekrva je odglumila srčani udar, piše New York Post. Par je to zanemario i zakazali su vjenčanje za 18. veljače.

Roditelji na vjenčanje nisu došli, ali su unajmili dvojicu muškaraca koji su mladenku ispred crkve zalili crvenom bojom. Mladenka se brzo oporavila od šoka pa je otišla kući i obukla drugu, zlatnu haljinu. Slavlje se nastavilo.

Onda su svekar i svekrva nazvali policiju i rekli kako se na svadbi dila droga. Policija je uskoro stigla na svadbu i sve pretražila. Drogu nisu našli.

Ni nakon vjenčanja roditelji se nikako nisu mogli pomiriti s činjenicom da im je Alexandra postala snahom pa su njoj i sinu sakrili putovnice kako ne bi mogli otići na medeni mjesec. Ni to im nije uspjelo pa su kontaktirali putničku agenciju i tražili ih da otkažu putovanje, ali par je ipak uspio otputovati.

Njihova je priča objavljena na društvenim mrežama i mnogi ih podržavaju.