Svete maskice: Od korone štite Stepinac, sveti Josip, ali i Gospa

Maskice s likom blaženog Alojzija Stepinca, Gospe od Kamenitih vrata ili pak s likom svetog Josipa s malim Isusom u naručju prodaju se u Zagrebu, a prodaja - ide odlično

<p>Zaštitne maske ove godine su zbog pandemije korona virusa apsolutni “must-have”. Trend je to koji nam se nametnuo i koji smo bez pogovora morali prihvatiti.</p><p>Pa zašto onda one ne bi imale i različite motive? Tako su se proteklih mjeseci, osim uobičajenih kirurških, pojavile maske raznih boja, oblika, šarene, sa “srčekima”, leptirićima, pčelicama...</p><p>Međutim, najnoviji trend među zaštitnim maskama mogle bi biti maske s vjerskim likovima i motivima.</p><p>Upravo takve prodaju u trgovini Cro Sport Vez u Jurišićevoj ulici u Zagrebu.</p><p>Ondje kupcima nude maskice s likom blaženog Alojzija Stepinca, Gospe od Kamenitih vrata ili s likom svetog Josipa s malim Isusom u naručju.</p><p>- Maskice su ručno izrađene i koštaju 30 kuna. Neki nam se znaju požaliti na cijenu, ali kad im objasnimo da su to unikatne maskice od čistog dvoslojnog pamuka, ljudi ipak shvate - govori nam prodavačica. Ističe kako prodaja ide odlično. Iako nema turista, domaći ljudi posebno su zainteresirani za kupnju, upravo zbog neobičnih motiva na njima.</p><p>- Maskice s vjerskim dizajnom zanimaju isključivo stariju populaciju i zaista se dobro prodaju. Mlađi su više orijentirani na drukčije maske koje imamo, poput onih sa šaljivim natpisima - dodala je prodavačica.</p><p>Platnene maske s vjerskim likovima toliko su nas zaintrigirale da smo jednu morali i isprobati. Najviše nam se svidjela ona s likom Alojzija Stepinca. Nakon kupnje, prošetali smo se s njom po Trgu bana Josipa Jelačića. Nismo prošli nezapaženo. Uglavnom su to bile pozitivne reakcije slučajnih prolaznika, a neki su promatrači ostali vidno zbunjeni viđenim.</p><p>Nakon toga morali smo kontaktirati i vlasnika prodavaonice, Jakova Markovića, koji je i došao na ideju za izradu takvih maski.</p><p>- Ponudu smo prilagodili nastaloj situaciji. Kako se bavimo tekstilom, ubrzo smo zbog potražnje počeli proizvoditi i zaštitne maske. Budući da nam se cijela ponuda temelji isključivo na hrvatskom dizajnu, tako je i ova ideja o vjerskim motivima došla sasvim prirodno. Ipak smo mi katolička zemlja - objasnio nam je vlasnik.</p><p>O tome imaju li maske zbog svojih motiva posebnu “zaštitu” vlasnik nije htio govoriti. Rekao je kako njegova firma posluje već 20-ak godina, svaki proizvod ručno izrađuju te je napomenuo da prodaju i druge odjevne predmete i suvenire s domoljubnim i vjerskim motivima. Samo nam je objasnio kako maskice nakon korištenja treba oprati na 60 stupnjeva u perilici. Važno je da se ne peru na višoj temperaturi od te jer djelomično izrađene od poliestera.</p>