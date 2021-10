"Dok je u Hrvatskoj glavna tema bila besramno trošenje novca od strane predsjednika studentskog zbora, meni javljaju da je moj znanstveni rad nagrađen nagradom Američkog kriminološkog društva i pozivaju me na dodjelu u Chicago. Budući da mi je ovo ukupno 9. nagrada za znanstveni rad, a 3. međunarodna, te da niti jednom nisam bila na dodjeli van Hrvatske, odlučujem pitati institucije za pokrivanje troškova puta. Ured predsjednika mi čestita i upućuje me na Ministarstvo, Ministarstvo mi čestita i upućuje me na Sveučilište... Sveučilište mi čestita i kaže da oni to ne rade, dakle ne postoji niti stavka za nekakve nagrađene studente. Poruka studentima: nemojte biti izvrsni, nemojte dobivati nagrade! U Hrvatskoj to ne znači ništa, ali ako se učlanite u Studentski zbor, samo nebo vam je granica! Dobro je, bitno da smo razlučili bitno od nebitnog!"

Napisala je to u subotu na Facebook grupi Studentski dom "Stjepan Radic" - "Sava" Valentina Pavlović Vinogradac (26), magistra sociologije i doktorandica na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Njezina poruka u nekoliko se sati proširila društvenim mrežama, a ona je za Dnevnik Nove TV otkrila kako su je iz Ureda predsjednika i nazvali kako bi joj čestitali, ali...

- Rekli su mi da nemaju stavku po kojoj bi oni financirali tako nešto, odlazak po tu nagradu. Meni se javilo more ljudi, studenata koji su meni htjeli financirati taj put, privatnih firmi, osoba. No meni nije bio cilj sakupiti taj novac, ja bih ga nekako sklepala, već mi je bio cilj podrška institucije i da Hrvatska pokaže da ta nagrada nešto znači, da potaknem druge da se natječu - ističe doktorandica koja je nagradu Američkog kriminološkog društva dobila s kolegom za znanstveni rad "Povjerenje u policiju kod hrvatskih iseljenika u Hrvatskoj i Njemačkoj". Dodjela nagrada je u studenom u Chicagu.

- Željela bih se mladi ljudi prepoznaju, pronađu u Hrvatskoj, da meni svaki dan ljudi ne dolaze s pitanjima: 'Zašto ti ne odeš van, bilo bi ti puno lakše'. Ja ne želim otići van, ja se želim ovdje boriti i napraviti bolje društvo za sve - kaže Valentina.

No u "zemlji znanja", kako političari vole tepati Hrvatskoj, zaista je važnije uspinjati se stranačkim ljestvicama od mladih dana, nego raditi, probijati se znanjem i stručnošću. Možemo se samo nadati da će Valentina Pavlović Vinogradac zaista i ostati ovdje.