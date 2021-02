- Ako se unaprijed zna da će biti viška doza, jer je planirana osoba unaprijed javila da odustaje, ili ste otvorili dvije bočice za broj osoba koji je veći od broja doza u jednoj bočici, a manji od broja doza u dvije bočice, potrebno je: pozvati na cijepljenje druge osobe koje su zainteresirane, a pripadaju istoj prioritetnoj kategoriji, ili dogovoriti s kolegama iz druge ambulante da usmjeri k vama dio svojih pacijenata iz iste prioritetne kategorije koji su predviđeni za cijepljenje, stoji u naputku HZJZ-a.

Sve je s ciljem, kažu, da se pri otvaranju bočice osigura broj cijepljenih osoba u skladu s brojem doza u bočici.

- Ako se tijekom cijepljenja dogodi da netko odustane ili da liječnik kod nekoga utvrdi postojanje kontraindikacije za cijepljenje, primjerice povišenu tjelesnu temperaturu i ne stignete do isteka roka za korištenje cjepiva dogovoriti dolazak drugih osoba koje su na listi čekanja za vašu ambulantu ili za ambulantu drugog kolege, provjerite ima li u radnom okruženju osoba koje pripadaju istoj prioritetnoj kategoriji zainteresiranih za cijepljenje koji imaju neki kasniji termin za cijepljenje, pa ih cijepite te revidirajte popis cijepljenih, navode dalje. Ako nema mogućnosti u roku upotrebe cjepiva doći do drugih osoba iz iste prioritetne kategorije, cijepite osobu koja je zainteresirana za cijepljenje prema sljedećoj niže rangiranoj prioritetnoj kategoriji.

U tom slučaju, uz popis osoba koje su cijepljene prema planu cijepljenja, zasebno navedite osobe koje su cijepljene na taj način, stoji u uputama.

'Uvijek je bolje cijepiti osobu, pa čak i ako se ne mogu poštivati prioritetne kategorije'

Načeta bočica COVID-19 cjepiva smije se koristiti ograničeno vrijeme prema uputama proizvođača cjepiva, pojašnjavaju. Pfizer/BioNTech u roku šest sati ako se bočica drži u hladnjaku, ili u roku od dva sata ako se bočica drži na sobnoj temperaturi. Moderna mora biti potrošena u roku šest sati, te AstraZeneca u roku šest sati ako se drži na sobnoj temperaturi, a najviše u roku 48 sati ako je spremljena u hladnjak odmah nakon otvaranja bočice.

- Prigodom provedbe cijepljenja može se dogoditi da osobe naručene za cijepljenje ne dođu ili ne mogu primiti cjepivo zbog nekih medicinskih razloga poput povišene tjelesne temperature, potvrđene alergije i sl. Isto tako, postoje situacije da je planirano cijepljenje na primjer osam osoba, za što je potrebno otvoriti dvije bočice cjepiva koje zajedno sadrže 12 doza. U takvim situacijama potrebno je pronaći racionalna rješenja kojima će se omogućiti cijepljenje neke od osoba iz kategorije najbliže onoj kojoj je trenutno cijepljenje namijenjeno, odnosno spriječiti propadanje cjepiva koje bi u suprotnom predstavljalo nenadoknadivu štetu u takvim okolnostima, kaže HZJZ. Treba imati na umu da je, osim cijepljenja po prioritetima, od strateške važnosti postići, u što kraćem vremenu, obuhvat što većeg broja ljudi cijepljenjem, jer se njime ne štiti samo pojedinac koji se cijepi već i druge osobe s kojima dolazi u kontakt. U tom smislu, uvijek je bolje cijepiti osobu, pa čak i ako se ne mogu poštivati prioritetne kategorije, nego izgubiti neutrošenu dozu jer joj je istekao rok trajanja, zaključuju.

Ako se odstupi od popisa prioriteta, u sustavu samo treba navesti razlog tome

Navode kategorije prioriteta, a to su bili, prije svega, korisnici domova za starije i nemoćne osobe i odrasle osobe s invaliditetom

te zaposleni u tim ustanovama. Sljedeći prioritet su bili zdravstveni radnici, njih oko 90 tisuća, a slijede osobe od 80 i više godina, zatim kategorija 75-79, 70-74 godine, 65-69, nakon njih i odrasle osobe visokog rizika mlađe od 65 godina (osobe visokog i umjerenog rizika). Na kraju su "ostali", a to su radnici u esencijalnim i važnim industrijama, učitelji, pružatelji skrbi za djecu, radnici u poljoprivredi i prehrambenom sektoru, prijevoznici, policajci i hitne službe. Nadalje, to su članovi kolektivnog smještaja/zajednice u kojima nije moguće postići potrebnu fizičku udaljenost kao što su zatvori, izbjeglički kampovi, centri za migrante, centri za beskućnike i sl. Radnici koji se ne mogu fizički udaljiti poput tvornica za rezanje mesa i klaonice, različiti proizvodni pogoni, rad na traci također. Sva provedena cijepljenja nužno je u što kraćem roku evidentirati u e-cijepih, bilo putem vlastitih informatičkih rješenja koja su spojena na e-cijepih, bilo izravnim unosom u e-cijepih.

Zanimljiva je, međutim, napomena u fusnotama upute, koja kaže kako "u svakoj situaciji odstupanja od unaprijed utvrđenog popisa i liste čekanja, u aplikaciji e-cijepih u polje Napomena kod daljnjih cijepljenja, sukladno ovom protokolu, treba navesti organizacijski razlog za ovakvo cijepljenje".