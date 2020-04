'Svi koji idu frizerima morat će dati svoj broj. Nije to kontrola'

Članica Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, doktorica Maja Grba Bujević bila je današnja gošća dnevnika Nove TV.

Grba Bujević govorila je o novim mjerama s epidemiološke strane, dotaknula se odlaska k frizerima, kozmetičarima i mjerama koje će svi pružatelji usluga morati poštivati, kao i odlaska djece u vrtić te ljudi u crkve.

Rekla je i da je članica HDZ-a posljednjih dvadesetak godina.

Što znači kontakt? Koja je definicija kontakta?

- Definicija kontakta je ono što ćemo sad jedan druži period zaboraviti, nećemo se rukovati. To ćemo dugo izbjegavati. Kontakt je da se, recimo, diramo po svojem licu i onda možemo kašljati, pa onda dotaknemo površinu koju može dotaknuti netko drugi.

A jedan prema drugome u epidemiološkom smislu? Postoji li vremensko ograničenje, primjerice da smo kraće od 15 minuta u istoj prostoriji.

- Uvijek moramo izbjegavati blizak kontakt, ali ako smo u zatvorenom prostoru više od 15 minuta to je visoki rizik kontakta i može se doći do zaraze.

Zato je preporučeno nositi maske. Tko ih sve treba nositi?

- Maske treba nositi svatko tko je u bliskom kontaktu, tko ulazi u zatvoreni prostor gdje ima više ljudi. Teško je izbjegavati blizak fizički kontakt kao naprimjer u prijevoznim sredstvima, neke stvari se jednostavno ne mogu. U konačnici i ove mjere koje ste vidjeli da je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Tu su, jasno, bliski kontakti. Frizeri, pedikeri, brijači, noktiće što prave, trepavice što prave.

A ljudi koji idu u crkve?

- I ljudi koji idu u crkve isto će se morati pridržavati mjera zato što je to isto vrsta okupljanja i mi vjerujemo da će se svi pridržavati. I pedikeri, ali i njihove mušterije. Ne ovisi sve samo o frizerima i pedikerima već i o njihovim mušterijama. Imate u preporuci nešto što će biti drugačije od svih mjera koje smo rekli, da će frizeri, brijači i pedikeri, njihove mušterije će morati biti upoznati s time da će im uzeti kontakt, da će dati svoj broj telefona i da će frizeri morati zapisati vrijeme u kojem su boravili u frizerskom salonu. Nije to zbog kontrole već u slučaju da dođe do zaraze, da se može znati tko je u to vrijeme bio u salonu. To je, eto, jedna epidemiološka mjera.

Djeca ne trebaju nositi maske. Zašto?

- Djeci bi bilo teško, ne mogu si zamisliti kako bi uvjerili trogodišnjaka da s maskom hoda. Zato će njegova teta u vrtiću imati preporuku da nosi masku, a imaju tete i preporuku da mjere temperaturu prije nego što idu na posao, ako imaju bilo kakve respiratorne simptome da ostanu kod kuće. Isto tako upozorili smo roditelje da mjere temperaturu, da ako imaju bilo kakve simptome da ne vode djecu i ne šalju djecu u vrtiće i škole. Da se djeci češće mjeri temperatura i da se kontrolira način ulaska u vrtiće.

Osnovna preporuka je da se djecu ne šalje u vrtiće i škole jer je tamo najveća mogućnost zaraze. Da imamo situaciju tete u vrtiću. Kako će djeca držati distancu kad ju nisu dugo vidjela i u naravi im je potrčati u zagrljaj?

- Ne vjerujem da bi to moglo spriječiti. Dječica su takva kakva jesu, vrlo su srdačna kad vide svoju tetu i sigurno će potrčati u zagrljaj. Teta će imati masku, tako je smanjena mogućnost da s nje prijeđe. Ako smo rekli da su roditelji dijete doveli zdravo, to je odgovornost svakog roditelja, i da su sva druga djeca u manjim skupna zdrava, onda taj zagrljaj... A, eto, što ćemo sad s njime.

Što s kafićima? Je li prihvatljivo da konobar gostu donese naručeno piće i približi mu se na manje od dva metra?

- Nas dvije smo sad otprilike na dva metra, ja bih vama mogla staviti čašu na stol i vi biste ju mogli uzeti kada se ja odmaknem. Morat ćemo na neki način živjeti. Rizik je puno manji kada smo vani. A moramo nekako.

Preporuka je frizerima i kozmetičarima bez komunikacije. Neće biti "trač party" u salonima. Što s time?

- Ja se osobno veselim da svi šute u frizerskom salonu, to bi mi jako odgovaralo. Da malo predahnem i razmislim o svemu što me čeka. Možda će nekome nedostajati, ali toga ćemo se držati. Dišemo, u tom disanju može doći do kašljanja, može doći do zaraze koronom. Tako ćemo živjeti s koronom, nećemo pričati o frizerskim salonima.

Svugdje je ograničen broj ljudi osim u crkvama. To ne bi trebao biti problem u velikim crkvama. No, što je s onim manjima?

- U manjem prostoru, koji je namijenjen za manje ljudi, kao u malim crkvama, organizator bilo kakvog događaja, kao i drugih događaja, pobrinut će se da se higijenske mjere poštivaju. Jer svi znamo da se treba čuvati. Da treba i u normalnom životu, bez obzira išli mi u crkvu ili tramvaj.

Mnogi kažu da je taj potez s crkvom više ideološki nego epidemiološki. Je li Stožer ispolitiziran i koliko ste vi članica HDZ-a?

- Ja sam završila medicinu, to je jako težak fakultet. Iza toga sam završila isto tako teške dvije specijalizacije. Autor sam i koautor jedno osam knjiga, imam jedno 150 znanstvenih članaka i cijeli život se učim i educiram. Iz Domovinskog rata sam kao mlada doktorica izašla s puno životnog iskustva, a ne ovog stručnog. Iz poplave sam izašla sa šećernom bolesti, iz migranata sam izašla sa visokim tlakom. A u ovom Stožeru radim čisti stručni posao kao i svi ljudi koji sa mnom ovdje rade. Ovo sve što sam nabrojala za sebe, mogla bi znanstveno i stručno reći za sve ove kolege koji sa mnom rade. I da ne ostanem dužna odgovor - članica sam HDZ-a dvadesetak godina.