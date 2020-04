Svi poludjeli za polugicama od 100 grama zlata, ali ih nema...

Evo dok pričamo, cijena zlata skočila je za euro. Da, fizičko zlato doseglo je povijesno rekordnu cijenu po unci koja sada košta 152 dolara. Do sada je rekordnu cijenu u eurima zlato imalo 2012. kada je unca bila 1390 dolara – govori nam to Saša Ivanović, direktor Banke Zlata koji se bavi prodajom i otkupom investicijskog zlata. Cijena ovog plemenitog metala prati se od 70-ih godina kada se cijena zlata odvojila od dolara te počela samostalno formirati.

Potvrđuje nam kako je zbog pandemije, opće blokade gospodarstava te zaustavljanjem prometa došlo do nestašice zlata. Predviđa da će mu cijena rasti narednih nekoliko godina, ali koliko, kaže da se nitko ne usudi predviđati.

Foto: dreamstime Zlatnih poluga u Europi nema, talionice zlata tek vraćaju djelomično proizvodnju, ali ni ljudi više ne prodaju lom zlata. Tko želi kupiti zlato, mora stati u red

- Zbog Covida-19 zatvorili su se rudnici zlata, najviše u južnoj Africi. Zatvorene su i talionice zlata u Europi zbog opće zabrane proizvodnje. To se dogodilo u južnoj Švicarskoj gdje se nalazi nekoliko velikih europskih talionica (Argor Heraeus, PAMP i Valcambi). Sada im se proizvodnja lagano vraća, ali jedva na 50 posto. Uz sve to, ljudi su prestajali prodavati lom zlata koji je činio 30 posto sirovine za proizvodnju poluga. Zbog svega toga, poluga zlata jednostavno nema, a potražnja je golema – kaže naš sugovornik.

Usporedbe radi, u Banci zlata do sredine travnja napravili su promet kao u čitavoj 2019.

- Ali smo time namirili samo 30 posto potreba, potražnja je daleko veća, a investicijskog zlata nema te se stvaraju redovi čekanja - govori naš sugovornik koji otkriva što Hrvati vole najviše kupovati.

Kaže, svi vole poluge, a možda najpopularnija je ona od 100 grama. No postoji red čekanja da se investicijsko zlato, čak i do 45 dana.

Naš sugovornik kaže da su i ranije predviđali da će zlato poskupljivali jer je svjetsko gospodarstvo raslo 11 godina za redom i svi su očekivali da će rast usporiti. Ali nitko, kaže, nije mogao predvidjeti COVID-19 i da će cijena eksplodirati.

Štoviše, zbog svega ovoga, prvi put imaju poremećaj, takozvane, spot cijene i cijene fizičkog zlata. Naime, cijena zlata formira se pomoću financijskih izvedenica (spot cijena), dok je cijena fizičkog zlata obično neznatno veća. Sad je razlika između te spot cijene i cijene fizičkog zlata oko pet posto, što također govori o tome da je tržište poremećeno.

Dok smo razgovarali sa našim sugovornikom cijena grama fizičkog zlata kod nas je bila 385 kuna, a početkom godine ona se kretala između 310 i 320 kuna.

Projekcije?

- Jako ugrubo, cijena bi mogla skočiti za još 15-ak posto – kaže Ivanović.

Inače, najpopularnija poluga koju kupuju u Hrvatskoj ima 100 grama i cijena joj je 42.000. Ivanović se prisjeća da je prije dvije godine takva polugica koštala 'malih' 13.300 kuna.