Svi su dolje: Bandić se druži s kraljem Adventa, svjedocima...

Redatelj Dario Juričan koji je osvojio 88.000 glasova na predsjedničkim izborima, objavio je jutros video koji povezuje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i niz drugih uključenih osoba u aferu s adventskim kućicama i drugim aferama. Video ih prikazuje kako se druže i ležerno razgovaraju ovo ljeto na otvaranju manifestacije "Ljeto na Zrinjevcu". Juričan je video nazvao "Udruženi adventski poduhvat" i on je uvertira u film "Kumek" o Bandiću koji će biti prikazan u travnju.



Inače, baš gradonačelnik Bandić već tri godine zaredom proglašava manifestaciju "Ljeto na Zrinjevcu" od posebnog interesa za Zagreb, pa Denis Mohenski koji organizira "Ljeto na Zrinjevcu" plaća samo pola propisane naknade za zauzimanje tog najljepšeg parka u središtu Zagreb.

Video je zanimljiv je i zato što se u njemu vidi povezanost Bandića, Mohenskog i drugih, ali i kako USKOK-ovi svjedoci protiv Bandićevih ljudi ugodno razgovaraju s gradonačelnikom Bandićem.

POGLEDAJTE VIDEO:





Denis Mohenski je inače "kralj Adventa" i on je i ove godine bez natječaja, uz simboličnu cijenu od nešto više od 300.000 kuna dobio pravo postavljanja 50 kućica za Advent. Drži cijelu špicu, od Trga bana Jelačića, preko Gajeve, Bogovićeve, Varšavske, pa sve do Trga Republike Hrvatske. Kućice iznajmljuje ugostiteljima i po cijeni do 100.000 kuna svaku i tako zarađuje na jeftino dobivenim lokacijama od Zagreba, što smo detaljno opisali u ranijim tekstovima. A otkrili smo i da je sagradio i luksuznu vilu u Istri koju su građevinski stručnjaci procijenili na 10 milijuna kuna.

Uz stihove sakralne pjesme "Ave Maria" u video vidimo Denisa Mohenskog i gradonačelnika Milana Bandića kako šetaju i razgovaraju na Zrinjevcu. Juričan je svakome dodijelio i kratki opis.

Video zatim prikazuje i ležerno druženje i čavrljanje ekipe na jednom od stolova manifestacije.

- Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, Uskokova redovna mušterija i u slobodno vrijeme rezač etiketa, dolazi na otvaranje Ljeta na Zrinjevcu kojeg organizira kralj zagrebačkog Adventa s najvećim brojem kućica - Denis Mohenski. Veza Mohenskog i Bandića je Bandićev vozač Zdravko Krajina. Krajina se privatno druži s Mohenskim, bio mu je između ostalog i na otvaranju vile u Novigradu. U slobodno vrijeme Krajina zarađuje sa svojom tvrtkom Eko sajam rentanjem štandova na glavnom zagrebačkom Trgu. Krajina je dao prema navodima Uskoka kao svjedok u aferi Agram, u kojoj je Bandić prvooptuženi, lažni iskaz - opisao je Juričan.



U videou se dalje vidi da iza Bandića stoji Natalija Prica Oreški, bivša misica, njegova zastupnica u Skupštini i voditeljica mladeži Bandićeve stranke. Gradonačelnik pije sok i sa Zdravkom Krajinom, svojim dugogodišnjim vozačem kojem je također u studenom dao pravo postavljanja 51 kućice na trgu za 10.500 kuna. A on je svaku dalje iznajmljivao za 700 kuna dnevno i tako je u tjedan dana zaradio preko 200.000 kuna. Krajina je i bio svjedok protiv Bandića koji je optužen da je zlorabio ovlast jer je službeno auto Grada Zagreba poslao na svinjokolju u Hercegovinu. Krajina je vozio ekipu. Ali je na sudu promijenio iskaz i nije teretio gradonačelnika.



Krajina je u izvrsnim odnosima s Mohenskim koji 2016. godine osniva tvrtku Demo Rebus i tada prvi puta organizira "Ljeto na Zrinjevcu". Odmah te godine dobiva i lokacije za Advent, pa kreće procvat mlade tvrtke koja ostvaruje milijunske prihode. Primjerice, lani na manje od pet milijuna kuna prihoda, imaju čak 1,4 milijuna kuna bruto dobiti.



Na videu se vidi kako se Krajina i Mohenski smiju i razgovaraju nedaleko od stola za kojim je gradonačelnik. No, zanimljivo je tko je s njima u društvu. Tu je Robert Ljutić iz Ureda gradonačelnika, bivši policajac koji slovi i za neformalnog Bandićeva tjelohranitelja. Upravo mu traje suđenje za izvlačenje 440.000 kuna iz proračuna. Inače, Ljutić je otkriven kao i plagijator i diploma Visoke policijske škole mu je poništena, ali radno mjesto nije izgubio u Uredu gradonačelnika.

EKSKLUZIVNI VIDEO: TAJNO BOGATSTVO 'Kralj Adventa' je sagradio vilu vrijednu 10 milijuna kn u Istri



S Mohenskim, Krajinom i Ljutićem se sasvim srdačno druži bračni par Darko i Anita Tuček. Oni su vlasnici karlovačke tvrtke Fest koja se bavi upravo iznajmljivanjem kućica kojih dio je i na Adventu i drugim manifestacijama u Zagrebu i Hrvatskoj. Također se bave i organizacijom manifestacija, a najpoznatiji su po Rujanfestu koji su organizirali na jezeru Bundek i pored trgovačkog centra Westgate.



Međutim, prema USKOK-ovoj optužnici iz 2015. godine, bračni par Darko i Anita Tuček su svjedočili u USKOK-u kako su morali dati mito ako su željeli raditi u Zagrebu. Darko Tuček je opisao kako je htio organizirati manifestaciju "Zagrebački karneval", a gradonačelnik Milan Bandić mu je osobno rekao da može organizirati manifestaciju, ali da se javi njegovom suradniku Zdenku Antunoviću. I tek nakon toga može dobiti odobrenja. S Mohenskim, Krajinom i Ljutićem se sasvim srdačno druži bračni par Darko i Anita Tuček. Oni su vlasnici karlovačke tvrtke Fest koja se bavi upravo iznajmljivanjem kućica kojih dio je i na Adventu i drugim manifestacijama u Zagrebu i Hrvatskoj. Također se bave i organizacijom manifestacija, a najpoznatiji su po Rujanfestu koji su organizirali na jezeru Bundek i pored trgovačkog centra Westgate.Međutim, prema USKOK-ovoj optužnici iz 2015. godine, bračni par Darko i Anita Tuček su svjedočili u USKOK-u kako su morali dati mito ako su željeli raditi u Zagrebu. Darko Tuček je opisao kako je htio organizirati manifestaciju "Zagrebački karneval", a gradonačelnik Milan Bandić mu je osobno rekao da može organizirati manifestaciju, ali da se javi njegovom suradniku Zdenku Antunoviću. I tek nakon toga može dobiti odobrenja.

Tuček je snimio i USKOK-u predao tajno snimljene razgovore s Antunovićem. "Mi smo se dogovorili da u Zagrebu više nitko ne može raditi manifestacije, a da ne plati pravo na rad", stoje Antunovićeve riječi u optužnici.

Antunović je tražio pola dobiti od manifestacije ili 10.000 eura, a poručio je Tučeku: "Ja sam te spasio jer je šef tražio 120.000 kuna". Nakon što je platio novac, dobio je pravo organizacije manifestacije. Međutim, iako je snimke kao dokaz prihvatio Županijski sud, Vrhovni sud ih je odbacio, pa taj snimljeni razgovor uopće nije uzet kao dokaz na suđenju koje i danas traje!

NADINE FRITULE Deno u svojoj kućici 'udomio' svjedokinju u Uskokovoj aferi



Bračni par Tuček je započeo Rujanfest na jezeru Bundek, ali su nakon sukoba s gradskom upravom i svjedočenja na USKOK-u ispali iz igre. Bandićevi ljudi su kao zamjenu organizirali Bundekfest i za namještanje poslova na toj manifestaciji im se također sudi. Tučeki su zato preselili cijelu manifestaciju pored trgovačkog centra Westgate gdje je bila godinama. A onda se prošle godine Rujanfest vratio na Bundek. I ove godine je bio na toj lokaciji, pa su očito izglađeni "nesporazumi" između Tučeka i Bandića. Bračni par Tuček je započeo Rujanfest na jezeru Bundek, ali su nakon sukoba s gradskom upravom i svjedočenja na USKOK-u ispali iz igre. Bandićevi ljudi su kao zamjenu organizirali Bundekfest i za namještanje poslova na toj manifestaciji im se također sudi. Tučeki su zato preselili cijelu manifestaciju pored trgovačkog centra Westgate gdje je bila godinama. A onda se prošle godine Rujanfest vratio na Bundek. I ove godine je bio na toj lokaciji, pa su očito izglađeni "nesporazumi" između Tučeka i Bandića.

I na videu koji je objavio Juričan, vidi se da između njih nema zle krvi. Bračni par Tuček prilazi gradonačelniku Bandiću. Anita s njim ugodno razgovara dok suprug razgovara s Natalijom Pricom Oreški.

- Bandiću na rukoljub dolaze i Anita i Darko Tuček, ključni svjedoci u aferi Bundekfest. Darko Tuček optužio je Bandićevog pajdu Zdenka Antunovića za uzimanje mita. Bandić je godinama opstruirao Tučeke da organiziraju festival na jezeru Bundek. Sve dok 2018. nije krenuo sudski proces – afera Bundekfest, onda im je došao i na otvaranje festivala. Tuček renta preko svoje tvrtke Fest kućice kraljevima Adventa. Tuček je također viđen kako u ljeto 2019. silazi s mitskog kata iznad bistroa Deno od Denisa Mohenskog u kojem se održavaju po Zagreb ključni sastanci - opisao je pak Juričan video i svoja saznanja.