Lažne grupe prisvajaju bojkot: Jedna je podržavala Primorca, vodi je Hrvat s brojem iz SAD-a

Dugo nije bilo uspješne prosvjedne akcije u Hrvatskoj, a onda se dogodio bojkot trgovina 24. siječnja, i ideja da obični ljudi mogu nešto promijeniti je sjela u brojne umove. Neki od njih, upogonjeni vlastitim interesima ili pak interesima političkih kampanja, odlučili su 'zajahati' taj val pozitivne energije među građanima i preuzeti zasluge za uspjeh bojkota. Umjesto pozitivne promjene kad su u pitanju građanske inicijative, sad se na društvenim mrežama odvija 'rat za bojkot'.

Podsjetimo, ideju je pokrenula potrošačka udruga 'Halo, inspektore' koja već godinama djeluje u Hrvatskoj. Njihova Facebook stranica tvorena je 2019. godine i od tada redovno objavljuju o cijenama i pravima potrošača.

Foto: screenshot/Facebook/24sata

Sinoć su objavili upozorenje građanima.

- Službene obavijesti vezane uz novi bojkot pratite na stranici "Halo, inspektore". Za sve ostale građanske inicijative koje se u međuvremenu pojavljuju ne preuzimamo odgovornost.

Iz udruge nisu puno govorili, osim da će daljnje korake za bojkot predložiti kad prouče podatke o prodaji i cijenama prije i nakon bojkota. Josip Kelemen, savjetnik udruge, rekao je da se čuo glas potrošača.

- Prvi put se čuo snažan glas potrošača, njihov stav i mišljenje o situaciji na hrvatskom tržištu, a definitivno nešto ozbiljno nije u redu s hrvatskim tržištem. Situacija s cijenama u Hrvatskoj je nenormalna i sada potrošači traže da svi oni koji sudjeluju u formiranju cijena i svi koji imaju alate kontrole tržišta taj problem riješe - rekao je.

Kelemen kaže kako potrošači ne mogu vršiti pritisak na dobavljače, ali mogu na trgovce.

- Sve ostalo je posao države. To je suština priče. Da je to tako, navest ću primjer Slovenije i Italije. Zašto u Sloveniji i Italiji teleći vrat nije mogao poskupjeti 43 posto u tri mjeseca, a u Hrvatskoj može!? To znači da sustav nadzora i regulacija tržišta ne funkcionira. Mi smo samo ukazali na problem, ali nije na nama da ga rješavamo - kaže Kelemen.

Pokušaj preuzimanja

No na društvenim mrežama se vidi da je došlo do problema s grupom 'BOJKOT – Svaki tjedan lanac jedan'. U toj grupi, Dominik Alpeza koji je naveden kao administrator, je otvorio anketu u kojoj pita oko 80 tisuća članova hoće li 'čekati da admin stranice koju prati 65.000 ljudi odluči što dalje i staviti odluku u ruke jednog čovjeka' ili postupati demokratski.

Foto: screenshot/Facebook/24sata

Alpeza je otprije poznat javnosti, on je marketinški stručnjak i vlasnik tvrtke Next usluge j.d.o.o. U vrijeme predsjedničkih izbora, GONG ga je nedavno prokazao kao osobu koja je pokušavala difamirati Ivanu Kekin kroz kampanju Ne Možemo na Instagramu i Tik Toku. Osim toga, iskopali su na njegovom YouTube kanalu da se 2013. hvalio stranačkom iskaznicom HDZ-a jer je bio član izvršnog odbora Mladeži HDZ-a Trešnjevka Sjever, a objavljivao je i fotografije s Vladimirom Šeksom i Andrejem Plenkovićem.

Foto: Gong

Povezali su ga i s Vinkom Kojundžićem, IT-evcem koji je dobivao poslove kroz suradnju s bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Nakon što je tu 'pukla ljubav', počeo je na mrežama agitirati protiv Možemo! u Zagrebu.

Foto: Gong

Da stvar bude još bolja, 24. siječnja, Alpeza je objavio video u kojem se zahvaljuje ljudima na bojkotu kao da ga je vlastoručno organizirao.

- Ljudi moji, hvala svima, prva je bitka dobivena. Bojkot je uspio. Idemo dalje dok konačno ne spuste cijene. Sve je na vama. Vi birate, stavit ću anketu kao što smo se dogovorili koji ćemo lanac idući tjedan bojkotirati. Svaki tjedan lanac jedan. Glasajte. Sve je na vama - rekao je u videu.

Foto: Screenshot/Facebook

Građani u toj grupi su postali sumnjičavi, nije teško jednom pretragom vidjeti dosadašnje aktivnosti Dominika Alpeze. U toj grupi je prije par sati objavljeno da je grupa 'bila preuzeta'.

- Dragi svi članovi grupe. Izrazito važna obavijest za vas: Grupu su na jedno vrijeme preuzeli određeni članovi stranaka vladajuće koalicije, i počeli ju koristiti u svoje svrhe, pod krinkom bojkota, međutim grupa više NIJE u njihovim rukama! Stranicu trenutno vode anonimne osobe koje nisu voljne izaći u javnost sa svojim imenima, ali to je samo privremeno da se grupa spasi. Tražit ćemo odgovorne i pouzdane (NEPOLITIČKE OSOBE), kojima se može vjerovati da će odgovorno voditi grupu dalje. Smatramo da je nedopustivo da ekipa iz vladajuće stranke koja je glavni uzrok inflacije, sada vodi bojkot grupu i zato smo intervenirali, i prevarivši administratore, oduzeli im administratorsku ulogu. Sigurni smo da je ovo izazvalo veliki bijes među njima, ali vi sada možete odahnuti, jer grupa je osigurana, što će vrijeme i djela pokazati. Nastavite pisati, predlagati, truditi se jer grupa neće biti uništena i odvedena u krivi smjer, kako su se neki od njih nadali - napisala je jedna od administratorica.

No anonimnost ne garantira neovisnost, pa je dio članova izrazio skepsu u komentarima. Grupa je inače nastala 16. siječnja ove godine.

Od Primorca do bojkota

Zanimljiva je i grupa imena 'Halo inspektore' iza koje ne stoji istoimena udruga koja je pokrenula bojkot. Ona ima nešto više od 12 tisuća članova, a kad se pogleda povijest grupe, vidi se da je ona nastala 2020. godine i tad se zvala 'Svaki Tjedan Bojkot Jedan'. Potom je ime promijenila u 'NAJAM STANOVA ZAGREB DO 300 EURA', pa 'ChatGPT/Midjourney/AI Balkan' i ' STANOVI NAJAM DO 400 €'. To ime je nosila od 16. rujna 2023. godine do 7. kolovoza 2024. godine. Tad mijenja ime u 'Dr.Dragan Primorac - Predsjednik Hrvatske'.

Foto: screenshot/Facebook/24sata

26. siječnja ove godine mijenja ime u 'Svaki Tjedan Bojkot Jedan' i par sati kasnije u 'Halo Inspektore'. Bez zareza, jer je ta kombinacija riječi sa zarezom već zauzeta, na pravoj stranici legitimne udruge. U marketinškom svijetu prodaja grupa koje broje par tisuća članova nije rijetka, najboljem ponuđaču kreator grupe ili stranice proda 'prava' i onda novi kupac samo mijenja ime u nešto što je njegov cilj. Oko ove grupe je nejasno je li prodavana i jesu li se mijenjali administratori. No promjena imena je javno dokumentirana.

Foto: screenshot/Facebook/24sata

Slična je i stranica 'Halo Inspektore' koja je napravljena 26. siječnja, a navodi se kao 'Trgovina namirnicama'. Ima isti vizual kao legitimna udruga 'Halo, inspektore', a među nekoliko objava je i objava ankete koji lanac treba bojkotirati. Autor je ista osoba koja se navodi kao administrator već spomenute grupe 'Halo Inspektore'. Riječ je o osobi koja se predstavlja kao Andrija Cindrić, direktor AI Real Solutions, LLC. Ima šest tisuća pratitelja, a ne prati nikoga. Na stranicama spomenute tvrtke piše da im je sjedište na adresi 701 E Moore Street u Southportu, SAD. Google maps na to mjesto smješta privatnu kuću gradskog vijećnika Marca Spencera. Službena web stranica tvrtke se ne otvara, a broj telefona naveden na Facebook stranici tvrtke je javno dostupni broj mobitela člana gradskog odbora grada Southporta, opet Marca Spencera. No male su šanse da je vijećnik američkog gradića upoznat s ovom zloporabom njegovih osobnih podataka. Kontaktirali smo profil pod imenom Andrija Cindrić s upitom kakve veze ima s bojkotom. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.