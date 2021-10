Nakon što su švicarske vlasti odlučile ukinuti ograničenja za hrvatske radnike od početka 2022. godine, na švicarskim oglasnicima za poslove pojavili su se brojni oglasi u kojima se traže naši radnici. Među oglasima su poslovi za krovopokrivače, vodoinstalatere, keramičare, stolare... a plaća koja se često spominje je između 30 i 40 franaka po satu, uz uvjet poznavanja njemačkog jezika, piše Večernji list.

Kako piše Večernji, na jobs.ch jučer su imali više od 89.000 oglašenih poslova, najviše njih u građevini, a potom u IT sektoru, telekomunikacijama i medicini.

Medicinska sestra prosječno godišnje zaradi 78.813 švicarskih franaka (551.691 kn), liječnik 130.000 (910.000 kn), CNC operater 66.394 (464.758 kn), keramičar 55.000 (385.000 kn), stolar 65.985 (461.895 kn)...

Švicarci s kojima su razgovarali kažu da su troškovi života veliki, osobito najam stana koji se plaća od 1500 do 2500 franaka, no ima i skupljih, ali i jeftinijih. Još 1500 treba odvojiti i za hranu i ostale troškove, koji variraju od kantona do kantona.

Početkom ove godine u Švicarskoj je radilo 28.300 hrvatskih radnika, a samo je pitanje koliko će ih biti nakon prijelaznog razdoblja.

– Tko će nam raditi dogodine? Bolje pitajte tko sada radi. Mjesec dana objavljujemo oglase za dva kuhara i dva konobara, stalni radni odnos i plaće od tisuću do 1500 eura, i nitko se ne javlja. Krpamo se sa studentima, ali to nije rješenje – rekao je direktor opatijskog hotela s pedesetak zaposlenih.

Marina Cvitić iz Sindikata turizma Istre kaže da je važno povećati plaće i da se za nestašicu radnika ne može kriviti samo demografiju, državu i politiku te da su ozbiljnoj situaciji pridonijeli i sami poslodavci.