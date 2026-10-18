'Svima veliko hvala, jer bez pomoći dobrih ljudi moja Petra ne bi uspjela stati na noge'

Dobri ljudi svojim donacijama omogućili su Petri Adžić (20) i njezinoj majci Jadranki par mjeseci mira. Za Petru je prikupljeno 4530 eura, a njezina majka zahvalila je na svakom uplaćenom euru, jer bez toga borba njezine lavice, ne bi bila moguća. No, taj iznos pokriva tek četiri mjeseca fizikalne terapije. Što nakon toga?

- Petrina borba traje pet godina, ali ona ne odustaje. Zahvalni smo svakome na donacijama, jer bez toga moja Petra nikada se ne bi digla iz kreveta. Zato svima veliko hvala za svaki donirani euro! - kaže njezina majka Jadranka.

U lipnju 2021. godine, sa samo 15 godina, doživjela je oblik moždanog udara na području malog mozga. Liječnici su joj davali tek jedan posto šanse da će preživjeti. Nakon šest teških operacija, obitelj i dobri ljudi svjedočili su čudu: od potpune oduzetosti, Petra se upornim radom podignula na noge, počela hodati uz pomoć i redovno završila redovno srednju Medicinsku školu u Zadru i time stekla zvanje farmaceutskog tehničara, a krenula je na pripreme kako bi iduće godine upisala fakultet.

Međutim, to čudo ima visoku cijenu. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, Petra ima ranu koja ne zarasta unatoč operacijama pa su liječnici preporučili barokomoru. Više otvaranje rane na glavi se ne preporučuje. Iz tog razloga Petra uskoro mora za Zagreb ili Split.

- Koliko ćemo morati ostati na terapijama u barokomori, nitko nam ne može sa sigurnošću reći. Nadamo se da će se rana zatvoriti, jer u suprotnom rješenje moramo tražiti u inozemstvu. Kada bi se ta rana zatvorila, Petra bi bila sigurna pa i u hodanju. Ovako... svakodnevno strahujemo da se rana ne inficira, što bi za nju bilo kobno - jedva progovara Petrina majka.

Pred njima je nemoguća financijska misija: moraju unajmiti stan u novom gradu, platiti troškove života, a istovremeno plaćati i najam stana u Zadru jer ne smiju riskirati da ostanu bez krova nad glavom kada se vrate. Za vrijeme terapije u barokomori, fizikalna terapija ne smije stati ni na jedan dan.

- Ako ne bi vježbala samo mjesec dana, njezini mišići bi atrofirali za sedam posto. Mi bez pomoći dobrih ljudi troškove od 1200 eura mjesečno jednostavno ne možemo pokriti - govori nam majka.

Obitelj je financijski i emocionalno potpuno iscrpljena. Žive od Petrina inkluzivnog dodatka i naknade za status njegovatelja koju prima majka. Petra je pobijedila medicinske prognoze, ali sada joj treba pomoć javnosti da pobijedi surovu stvarnost. Svi koji žele pomoći donacije mogu uplatiti na ime:

Petra Adžić, broj računa: HR5924070003238110221, otvoren u OTP banci.

Devizni račun: HR5924070003238110221 BIC (Swift) kod: OTPVHR2X.