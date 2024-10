Svinjac Ivana Bešlića: 'Moja Bila oprasila je čak 26 praščića!'

Moja Bila me ovaj put ipak iznenadila. Bilo je to prije petnaestak dana. Vraćao sam se s nogometne utakmice. Dakako da sam svratio u svinjac jer sam znao da je vrijeme da se Bila oprasi. Po dolasku sam vidio sam tri praščića. Bili su maleni, teški od pola do kilogram. Odmah sam znao, s obzirom na to kako su bili maleni, da će ih biti puno, ali nisam se nadao ovolikom broju, ispričao nam je to Ivan Bešlić iz Posušja, čija je krmača oprasila 26 praščića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.