Svinjogojci koji su i imali neki novčani ‘crni fond’ više ga nemaju. Tko sad odustane od ovog posla, neće se više u njega vratiti, kaže Mirko Kolić
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Svinjogojci su pred krahom: 'Gubim 50 eura po svinji. Meso nam je jeftinije od voća...'
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Slavonski svinjogojci zbrajaju štete i probleme nastale nakon ovogodišnjeg vala afričke svinjske kuge. Još su u ograničenjima vezanima za plasman na tržištu, ali su se suočili i s velikim uvozom svinjskih tržišnih viškova koji pristižu iz EU i ruše cijene do apsurda. Na police trgovačkih lanaca i k domaćim mesarima stiže uvozna svinjetina po mnogo nižim cijenama nego što ih domaći seljak može ponuditi za svoje uzgojene svinje. Trenutno je svinjetina jeftinija nego pojedino voće. Sve to traje već godinu i pol, pa svinjogojci upozoravaju da im nikad nije bilo teže kao u ovom periodu.
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