Svjedoči dječak koji je ubio 10 ljudi u školi. Odvjetnik: Presudu očekujem do kraja ove godine

Na Višem sudu u Beogradu nastavlja se ispitivanje dječaka koji je 3. svibnja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio devetero djece i zaštitara škole, a u krvavom pohodu ranio je još petero djece i nastavnicu povijesti.

Kako 24sata doznaju od dobro upućenih izvora maloljetni ubojica lišen je ikakvih osjećaja i ništa ga ne pogađa, a obitelji ubijene djece i zaštitara prošli su ga tjedan prvi put mogli vidjeti kroz staklo u sudnici, dok on njih nije vidio. To ih je slomilo, neutješno su plakali dok je davao iskaz po prvi put.

U vrijeme kad je počinio nezapamćen zločin nije imao napunjenih 14 godina pa stoga ne može kazneno odgovarati već je smješten na psihijatriji za djecu.

Na prošlom je ročištu održanom 8. listopada maloljetni ubojica prvi put svjedočio u predmetu koji se vodi protiv njegovih roditelja.

Njegovog oca tužiteljstvo tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti jer je 13-godišnje dijete vodio u streljanu i učio ga pucati, kao i da nije adekvatno čuvao oružje u kući. Majku terete jer je njen DNK pronađen na jednoj čahuri u učionici u kojoj je počinjen masakr.

"Uskoro završne riječi"

Odvjetnik Ognjen Božović za 24sata otkrio je da bi presuda u ovom slučaju mogla biti izrečena do kraja godine.

- Danas se završava ispitivanje maloljetnog ubojice. Još su dva ročišta zakazana za 4. i 20.11. i nakon toga idu završne riječi tužiteljstva te odvjetnika oštećenih i osumnjičenih - kazao je za 24sata odvjetnik Božović.

Beograd: Odvjetnik Ognjen Bozović | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U gotovo trosatnom svjedočenju, tijekom kojeg su bile dvije kratke pauze, on je prošlog tjedna odgovarajući na pitanje bi li izvršio zločin da nije imao priliku uzeti očeve pištolje, odgovorio da ne bi.

On je kobnog 3. svibnja u školi pucao iz dva očeva pištolja, koja je uzeo dva dana ranije, a prije polaska u školu stavio ih je u svoj ruksak i s njim ušao u školu te tijekom prvog školskog sata počinio nezapamćeni masakr u kojemu je ubio dvije djevojčice koje su pohađale peti razred, šest djevojčica te jednog dječaka iz sedmog razreda, te zaštitara škole Dragana.

- Majka je stalno tražila od mene da budem najbolji, što god da radim. Ljutila se i vikala na mene ako nisam bio najbolji, što mi je smetalo i predstavljalo teret, pa sam se zbog toga i ja ljutio na nju - ovo je u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja, izjavio maloljetni ubojica.

Prije ispitivanja od strane obitelji ubijenih u jednom trenu je poblijedio pa je, kako su javljali srbijanski mediji, psihijatrica koja je došla u njegovoj pratnji i koja sve vrijeme prati njegovo ponašanje i njegovu mimiku, izvela iz sudnice i izmjerila mu tlak koji je bio povišen. Data mu je tableta nakon čega je rekao da je dobro i da može dalje svjedočiti pa je njegovo ispitivanje nastavljeno.

- Suđenje, kao i svako, je jedan proces gdje mi, roditelji, ponovno proživljavamo tragediju i doživljavamo to svaki put na svoj način. Ovaj put je bilo zaista teško, jer se susrećemo prvi put s ubojicom. Bez obzira na to što je to dijete, znate da je to ubojica i onda je to bilo zaista za nas jako teško - rekao je novinarima Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline.