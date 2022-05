Svjedoci ispričali detalje nesreće i tvrde da je župan vozio pijan. Izvor: 'Nije bilo suvozača'

Iako postoji nekoliko svjedoka koji tvrde da je upravo župan vukovarsko-srijemski Damir Dekanić pijan vozio službenu Škodu i izazvao nezgodu uoči Uskrsa, on sam, kao i policija, i dalje tvrdi da je auto vozio netko drugi. Dekanić je, naime, sve nazvao "brutalnim progonom njega i njegove obitelji" od strane političkih igrača koji žele njegovu smjenu i izvanredne izbore za župana. No je li to doista tako ili se u kut stjerani župan samo pokušava izvući od stvarne krivnje, uskoro će utvrditi Uskok, koji je nad ovim slučajem otvorio istragu. To je potvrdio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekavši kako slučaj Dekanić ne može komentirati jer je taj predmet, kao i sve policijske dokumente, preuzeo Uskok.