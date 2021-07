Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Sanja Šprem, komentirala je za N1 najavu obveznog cijepljenja u obrazovnom sektoru i istaknula da su one kontradiktorne.

- Znamo da je u roku 24 sata prvo bilo rečeno da nema govora o obaveznom cijepljenju, a onda je bilo najavljeno da se razmišlja o uvođenju obaveznog cijepljenja za neke resore. Razmišljajući u formi bilo kakve represije ili nametanja obaveze cijepljenja, neće polučiti zadovoljstvo među zaposlenicima u zdravstvu, ni među zaspolenima u školstvu - rekla je.

Dodala je i da ovakva retorika sigurno ne motivira ljude na cijepljenje te smatra da bi se afirmativnim pristupom postigli puno bolji rezultati.

- Odgovornost je i uloga Vlade da razmišlja o zdravlju građana, ali moramo biti svjesni da se u sektoru obrazovanja cijepilo već mnogo učitelja i mi smo kao sindikat vodili bitku barem mjesec dana i tražili da se regulira to prioritetno cjepivo jer su mnogi zaposlenici to tražili - rekla je.

Isktaknula je da je u obrazovnom sektoru oko 40 posto necijepljenih, no da još nema točnih brojki te da je zadaća resornog Ministarstva to doznati.

'Svjedoci smo kontradiktornih izjava od samog početka pandemije'

- Nisam za to da se moraju cijepiti učenici, puno je tu bilo krivih informacija od početka same pandemije. Moramo razmišljati o zdravlju, ali to ne znači da svi oni zaposleni u sustavu obrazovanja moraju biti prisiljeni - rekla je Šprem i dodala da je ovo rezultat Vladine loše osmišljene i provođene kampanje za cijepljenje.

Kaže i da mnogi epidemiolozi imaju različita mišljenja te da dok nemaju čistu viziju, teško mogu motivirati nekoga da se cijepi.

Iako građani imaju volju i želju sami procjenjivati informacije, Šprem kaže da se nakon tolikog niza pogrešnih informacija vrlo teško može stvoriti povjerenje.

'Nitko ne može cijepljenjem uvjetovati radno mjesto ili plaću'

- Sindikat je tu prvi koji će štititi radnopravni status zaposlenih - dodala je Šprem i objasnila da je sindikat prvi tu koji štiti radnopravni status zaposlenih i ne može nitko cijepljenjem uvjetovati radno mjesto ili plaću.