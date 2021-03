Danas je na suđenju u Splitu ipak bilo nešto drugačije, jer je prvom svjedoku Karmelino Fistanić bio vjenčani kum. No, niti Ivan Ž. nije imao neke posebne informacije kako o samom zločinu, tako niti po pitanju eventualnog motiva za ubojstvo.

- Nazvao me prijatelj i rekao 'ubilo ti kuma!' Nisam mogao vjerovati, odmah sam otišao na mjesto zločina. Policiji sam par dana kasnije dao iskaz, ispitivali su me u to vrijeme i kao kuma i kao mogućeg osumnjičenog jer su još sve istraživali. Nakon ubojstva sam sa suprugom cijele dane provodio u kući pokojnog Karmelina, organizirao pogreb, pomagao bolesnoj majci koja je kasnije i preminula jer je bila bolesna, a ovo sve ju je slomilo... Karmelinova djevojka je bila jako loše, rekao bih, nije ništa konkretno govorila o ubojstvu, više sam bio psihološka podrška, pričali smo kako su se namjeravalo vjenčati, ja sam mu trebao biti kum... - govorio je svjedok, djelomično se prisjećajući detalja, djelomično odgovarajući na pitanja sutkinje i odvjetnika.

Neriješeni poslovni odnosi između Karmelina i Pirića

Odnosi između Karmelina i drugookrivljenog Jerka Pirića bili su dobri dok nisu krenuli u zajedničko vođenje plažnog objekta, smatra da su u pitanju bili neriješeni poslovni odnosi.

- Karmelino mi je jednom spomenuo kako za požar kafića Reful smatra odgovornim Pirića, no inače nismo puno pričali o tome. Savjetovao sam mu da se ostavi tog kafića, on je sposoban momak, mogao je raditi kod mene u firmi cijelu godinu, bio je izvrstan keramičar, zajedno smo ranije radili u Norveškoj. - kazao je Ivan Ž.

A upravo dok su bili u Norveškoj do njih je došla vijest kako je Pirić došao u kafić s ekipom i odnio inventar, što je uzrujalo Karmelina, bio je iznimno ljut. 'To nije bilo otuđenje, krivo ste me razumjeli, valjda su imali neke nerazjašnjene odnose. Taj kafić je Karmelino iznajmio i upravo je nedugo prije ubojstva dobio veći iznos od najma, nekih 40 ili 50 tisuća kuna, što je dijelom uložio u obiteljsku kuću odnosno u uređenje apartmana za sebe i djevojku, a dijelom za plaćanje dugova i računa.', pojasnio je svjedok te se nije stekao dojam iz njegovih riječi da bi taj 'sukob' između Pirića i Fistanića bio značajnog intenziteta.

Ringwald ispitivao svjedoka

A onda je prvookrivljeni Stipe Ringwald krenuo ispitivati svjedoka.

- Jeste li nakon vojske gdje ste bili vojni policajac ostali u član SOA-e, VOA-e,...?

- Ne, imam svoju firmu, bavim se građevinskim radovima. - ostao je zatečen svjedok.

- Jesu li vam zapovjednici bili većinom iz Posušja?

- Uglavnom jesu iz Hercegovine... - krenuo je odgovarati svjedok, no prekinula ga je sutkinja jer pitanja okrivljenog nisu primjerena. Na to je Ringwald više za sebe promrsio kako je to 'bitno radi 'kažnjeničke bojne', Tute, Štele,...', no nije dalje elaborirao što bi to trebalo značiti.

- Je li posao u Norveškoj gdje ste bili zajedno bio legalan?

- Je, bili smo osigurani, a posao mu je našla tadašnja djevojka.

Potom su svjedoka ispitivali o prijavi koju je policiji protiv Karmelina Fistanića podnijela sestra. Iako je tužiteljica intervenirala riječima 'je li ovo suđenje pokojniku?!', ostao je zabilježen odgovor.

- Ima dvije sestre, s jednom je bio u boljim odnosima, a ta situacija s drugom sestrom je po mom mišljenju prenapuhana. Znali su se posvađati pa tako i taj put, ali nakon prijave su nastavili razgovarati i nitko više nije spominjao prijavu...

Svjedok Pavle K. je pak bio na cesti tog dana, prolazio je od Stanića prema Omišu. Na skretanju za Brzet je vidio parkirano auto, prepoznao je Karmelina kojeg poznaje iz škole jer su generacija pa mu je potrubio, javio se. Čak je mislio skrenuti i stati, no prolazili su drugi auti pa je odustao. Koju minutu kasnije, nakon što je prošao središtem Omiša te skrenuo cestom prema Gatima, pretekao ga je crni motor.

- Bio je to jači skuter, samo s vozačem koji je imao crnu kacigu, crnu odjeću. Nije imao registracije, a koliko sam mogao uočiti, vozač je bio nešto viši, otprilike moje visine. I vozio je življe, iako je bilo mokro, vidjelo se da zna... - opisao je svjedok svoj susret s egzekutorom.

- Dok ste vozili prema Omišu, nakon što ste vidjeli živog Karmelina Fistanića, iz suprotnog smjera niste uočili taj ili neki drugi motor? - sada je već prešao na sasvim ozbiljna i legitimna pitanja Ringwald, koji je optužen upravo kao vozač motora koji je ispalio kobne hice u žrtvu.

- Ne.

- Je li taj motor koji vas je pretekao mogao doći iz nekog drugog smjera, a ne samo iz pravca Brzeta?

- Da. - potvrdio je svjedok.

Potom se pokušao uključiti u ispitivanja Vlado Zolota, trećeokrivljeni.

- Kazali ste da vas je pretekao u sekundu i pol. Koliko dugo ste još mogli pratiti njegovo kretanje? - nije bilo loše pitanje Zolote. Međutim, ponovno se umiješala sutkinja riječima 'niste bili na motoru, zašto pitate takva pitanja...', što je pak izazvalo salve negodovanja.

- Pa naravno, nisam bio na motoru, nisam bio nigdje, ne trebam uopće biti ovdje! Ja se branim, nevin čovjek, a ušutkali ste me deseti put! - gotovo je povikao Zolota.