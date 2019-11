Svjetioničar s Palagruže: 'Jugo je jačalo, jako sam se prepao'

Oporavlja se svjetioničar Tomislav Žuvela kojeg su zbog ozljede ruke pripadnici HRZ-a i HGSS-a helikopterom s Palagruže prebacili u splitsku bolnicu, piše Morski.hr.

- Ovo je prvi put u 18 godina da sam na bolovanju, ali dobro je. Glavno da nije lom. Izvukli smo kaić jedno 3 metra od gornjeg vitla i popodne kad je pojačalo jugo, išli smo opet na žalo vidit situaciju. Ja govorim ocu da dovučemo kajić skroz do vitla da budemo sigurni, i uputili smo se da ćemo ga potegnut, a onda je naišao ogroman val i diga kaić. Pošto je bio zakačen sajlom, kad ga je more povuklo velikom brzinom ta sajla je mene u razini kolina potegla i odbacila 3-4 metra nizbrdo, na prvu skalinu. Ima sam sriće što me more nije poteglo, jer je vjerovatno da me sad više nebi bilo. Valjda me Onaj Gori čuva! Iskreno, pripa san sa kako nikad u životu – kaže Tomislav Žuvela. Podijelio je i video olujnog juga na Palagruži, kakvo je bilo u utorak kad se ozlijedio.

Tema: Hrvatska