Svjetski čelnici stigli u München. Merz: 'Više nema suzdržavanja'

ANUŠIĆ U MÜNCHENU

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić sudjeluje danas i sutra na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, jednom od najvažnijih globalnih sigurnosnih foruma, koji po 62. put okuplja svjetske i europske lidere te sigurnosne, vanjskopolitičke i geostrateške stručnjake, objavili su iz MORH-a.



Ministar Anušić, u izaslanstvu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, održao je danas više sastanaka na marginama Minhenske sigurnosne konferencije, među njima i trilateralni sastanak s ministrima obrane Republike Albanije i Republike Kosovo, koji su potpisnici Deklaracije o suradnji na području obrane i sigurnosti Hrvatske, Albanije i Kosova.

„Minhenska konferencija protječe vrlo intenzivno, s puno pitanja i s ne baš toliko odgovora, ali s potpuno drugačijom sviješću u kojem se okruženju nalazimo. Čelnici Europe polako iznose svoje stavove koji su sada konkretniji, koji su realniji i koji su u korist obrane i sigurnosti europskog kontinenta. Situacija se mijenja na globalnoj razini. Hrvatska je ovdje prisutna, dio smo izaslanstva premijera Plenkovića, uključeni smo u sve tokove novih situacija i novih okolnosti i, naravno, gledamo interese Republike Hrvatske i hrvatskog naroda“, rekao je ministar Anušić.

Ministar je komentirao i trilateralni sastanak s ministrima obrane Republike Albanije i Republike Kosovo.

„Deklaraciju koju smo lani potpisali konzumiramo, radimo zajedno, kreiramo zajedničke aktivnosti i tehničku potporu u smislu obrambene industrije i suradnje naših oružanih snaga. U toj deklaraciji apsolutno ništa nije sporno i, naravno, niti ikoga njome ugrožavamo. Moram to reći jer pretpostavljam da je to tema broj jedan, koliko vidimo, u regionalnim medijima. Imamo nove planove i nove sastanke i nove aktivnosti i u ovoj godini“, rekao je ministar obrane.

Odgovarajući na pitanja novinara, ministar Anušić istaknuo je i to da se Hrvatska apsolutno zalaže za stabilnost i za cjelovitost NATO saveza.

„NATO je najjači vojni savez na svijetu i taj savez mora preživjeti ovu krizu i ja se iskreno nadam da hoće. Hrvatska će se zalagati da upravo to tako bude“, zaključio je Anušić.

Ministar Anušić na marginama Minhenske konferencije susreo se i s Amirom Baramom, državnim tajnikom u Ministarstvu obrane Države Izrael uoči službenog posjeta toj zemlji krajem veljače.