Svjetski čelnici stigli su u München na konferenciju. Među prvima je govorio njemački kancelar Friedrich Merz, a zatim i Emmanuel Macron. Osim aktualnih tema i situacije s SAD-om, tu je i rat u Ukrajini, napetosti s Kinom...
Svjetski čelnici stigli u München. Merz: 'Više nema suzdržavanja'
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić sudjeluje danas i sutra na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, jednom od najvažnijih globalnih sigurnosnih foruma, koji po 62. put okuplja svjetske i europske lidere te sigurnosne, vanjskopolitičke i geostrateške stručnjake, objavili su iz MORH-a.
Ministar Anušić, u izaslanstvu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, održao je danas više sastanaka na marginama Minhenske sigurnosne konferencije, među njima i trilateralni sastanak s ministrima obrane Republike Albanije i Republike Kosovo, koji su potpisnici Deklaracije o suradnji na području obrane i sigurnosti Hrvatske, Albanije i Kosova.
„Minhenska konferencija protječe vrlo intenzivno, s puno pitanja i s ne baš toliko odgovora, ali s potpuno drugačijom sviješću u kojem se okruženju nalazimo. Čelnici Europe polako iznose svoje stavove koji su sada konkretniji, koji su realniji i koji su u korist obrane i sigurnosti europskog kontinenta. Situacija se mijenja na globalnoj razini. Hrvatska je ovdje prisutna, dio smo izaslanstva premijera Plenkovića, uključeni smo u sve tokove novih situacija i novih okolnosti i, naravno, gledamo interese Republike Hrvatske i hrvatskog naroda“, rekao je ministar Anušić.
Ministar je komentirao i trilateralni sastanak s ministrima obrane Republike Albanije i Republike Kosovo.
„Deklaraciju koju smo lani potpisali konzumiramo, radimo zajedno, kreiramo zajedničke aktivnosti i tehničku potporu u smislu obrambene industrije i suradnje naših oružanih snaga. U toj deklaraciji apsolutno ništa nije sporno i, naravno, niti ikoga njome ugrožavamo. Moram to reći jer pretpostavljam da je to tema broj jedan, koliko vidimo, u regionalnim medijima. Imamo nove planove i nove sastanke i nove aktivnosti i u ovoj godini“, rekao je ministar obrane.
Odgovarajući na pitanja novinara, ministar Anušić istaknuo je i to da se Hrvatska apsolutno zalaže za stabilnost i za cjelovitost NATO saveza.
„NATO je najjači vojni savez na svijetu i taj savez mora preživjeti ovu krizu i ja se iskreno nadam da hoće. Hrvatska će se zalagati da upravo to tako bude“, zaključio je Anušić.
Ministar Anušić na marginama Minhenske konferencije susreo se i s Amirom Baramom, državnim tajnikom u Ministarstvu obrane Države Izrael uoči službenog posjeta toj zemlji krajem veljače.
Rat u Ukrajini, koji traje već četiri godine, i dalje je visoko na listi prioriteta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je stigao u München, gdje će u subotu održati govor i sastati se s brojnim saveznicima, uključujući Rubija i Merza. Očekuje se da će ponovno apelirati na nastavak vojne i financijske pomoći, uoči nove runde pregovora s Rusijom koji bi se trebali nastaviti sljedećeg tjedna. Dok se moćnici okupljaju unutar hotela Bayerischer Hof, osiguranje je na najvišoj razini, s oko pet tisuća policajaca raspoređenih po gradu. Svijet okupljen u Münchenu traži odgovore na pitanje može li se urušeni poredak obnoviti ili je "politika rušilačke kugle" nepovratno promijenila pravila igre.
Atmosfera na ovogodišnjoj konferenciji u oštrom je kontrastu s onom iz 2025. godine, kada je tadašnji američki potpredsjednik JD Vance šokirao europske saveznike držeći im lekcije o slobodi govora i imigracijskoj politici. Taj je govor, opisan kao "obračun s Europom", postavio ton za godinu dana zategnutih odnosa, obilježenih Trumpovim prijetnjama carinama, pa čak i idejom o aneksiji Grenlanda od NATO saveznice Danske. Ove godine američku delegaciju predvodi državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči dolaska u München poslao znatno pomirljivije poruke.
- Stari svijet je nestao, iskreno, svijet u kojem sam ja odrastao. Živimo u novoj geopolitičkoj eri i to će od svih nas zahtijevati da preispitamo kako će ona izgledati i kakva će biti naša uloga - izjavio je Rubio, naglasivši kako su SAD i Europa neraskidivo povezani.
Unatoč toplijem tonu, nitko ne gaji iluzije da će se stvari vratiti na staro. Američka administracija i dalje inzistira da europske zemlje moraju znatno više ulagati u vlastitu obranu. Friedrich Merz se u svom govoru izravno osvrnuo na prošlogodišnji ispad JD Vancea, jasno se distancirajući od ideologije koja stoji iza njega.
- Kulturni rat pokreta MAGA u SAD-u nije naš kulturni rat. Ovdje kod nas sloboda govora prestaje kada se taj govor okrene protiv ljudskog dostojanstva i ustava. I ne vjerujemo u carine i protekcionizam, već u slobodnu trgovinu - rekao je Merz, zaradivši pljesak publike.
Njemački kanclar Friedrich Merz zauzeo se u petak za snažniju i sigurnosno samostalniju Europu te pozvao Sjedinjene Države da zajedno poprave transatlanske odnose narušene u prvoj godini mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Otvarajući konferenciju o sigurnosti u Muenchenu, Merz je rekao da podjele postoje, da "borba MAGA (Make America Great Again) kulture u SAD nije naša borba i ne vjerujemo u carine i protekcionizam, nego u slobodnu trgovinu".
No, obje strane Atlantika moraju znati da smo zajedno snažniji, rekao je kancelar. "Čak i SAD u eri velikih sila doseže granice svoje moći ako nastavi sam. NATO nije samo naša, nego dragi američki prijatelji i vaša komparativna prednost", poručio je Merz okupljenim čelnicima, uključujući visoke američke dužnosnike.
Kancelar smatra da se unatoč svim teškoćama partnerstvo sa SAD-om mora nastaviti, ali ističe: "Partnerstvo da, hegemonija ne".
"Popravimo i oživimo transatlanske veze zajedno. Mi, Europljani, radimo svoj dio posla", rekao je.
Po njegovim riječima, Europa se "vratila s godišnjeg odmora" i shvatila da mora ojačati ako želi biti akter u eri politike velikih sila, SAD-a, Kine i Rusije.
"Naš prvi zadatak kao Europljana i kao Nijemaca je prihvatiti tu novu stvarnost. Europa mora osvjetiti stanje hitnosti i postati akter svjetske politike s vlastitom sigurnosnom politikom", naglasio je Merz. "To zahtjeva žrtve, ne jednog dana u budućnosti, nego danas".
Istaknuo je da se Njemačka, koja se od Drugog svjetskog rata "suzdržavala od državne moći", ubrzano naoružava i ulaže u tehnologiju. "Želimo što prije učiniti Bundeswehr najsnažnijom vojskom u Europi", istaknuo je Merz.
"Sigurnost omogućuje slobodu, a ekonomska snaga služi toj slobodi", rekao je njemački kancelar.