'Svojevoljno sam u karanteni, nitko me nije došao pregledati'

Evo, ja sam već četiri ili pet dana u Splitu, upao sam iz Kine preko Dohe u Hrvatsku, a da me nitko nije pogledao, a kamoli pregledao, priča Splićanin srednje životne dobi koji već godinama živi i radi u Kini kao diplomirani inženjer brodogradnje, piše Slobodna Dalmacija.

Čudno mu je, kako kaže, da ga nitko od epidemiologa nije kontaktirao u pet dana koliko je u Hrvatskoj, pa se na svoju ruku javio njima kada je došao u Split.

- Telefonski broj epidemiologa u Splitu dao mi je prijatelj i tako sam stupio s njima u kontakt. Ja sam u samovoljnoj izolaciji i neću iz kuće izlaziti 14 dana. Moram biti odgovoran i prema sebi i prema drugima. Nitko mi nije rekao da boravim kod kuće tih 14 dana, dok traje moguća inkubacija, to sam odlučio sam - poručio je Splićanin.

Rečeno mu je da se ponaša normalno i da normalno živi. Kako prepričava, dakle, po mišljenju epidemiologa, mogao se šetati vani, odlaziti u kino i normalno se družiti s ljudima, a inkubacija virusa traje 14 dana.

Splićanin se pita i kako bi epidemiolozi došli do njega, da on nije nazvao njih.

– Da se ja sam nisam javio splitskim epidemiolozima, oni uopće ne bi ni znali da sam ja bio u Kini i da sam se vratio doma. Kako bi oni uspjeli doći do mene, odakle bi znali moj broj mobitela ili adresu stanovanja. Izgleda mi da svi u Hrvatskoj nešto pametuju oko novog koronavirusa, a da se jako malo radi na samoj prevenciji - poručio je.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

- Evo dok slušam u prilogu Dnevnika HTV-a izjavu dr. Krunoslava Capaka, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), ne znam bih li se smijao ili plakao. Čovjek je izjavio kako će osobe koje su došle iz Kine na dnevnoj bazi kontaktirati epidemiolozi i da će se tako provjeravati ima li ta osoba temperaturu, odnosno bilo kakve simptome koji bi mogli upućivati na novi koronavirus - dodaje.

Kako kaže dr. Capak, ako osoba nema simptome onda je sve O.K., a ukoliko ima pokreće se mehanizam dijagnostike i eventualne hospitalizacije i izolacije.

Da se u Hrvatskoj, ali i svijetu, za sada podigla velika panika u vezi novog koronavirusa, mišljenja je i poznati hrvatski pedijatar iz Zagreba, piše Slobodna Dalmacija.

– Velika je panika. Do sada je od virusa, prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ali i prema informacijama iz Kine, preminulo 259 osoba. I to u državi koja ima oko 1,2 milijarde stanovnika.

Istovremeno, prošle godine u Hrvatskoj, koja ima oko četiri milijuna stanovnika, od komplikacija vezanih za gripu, službeno je preminulo 107 osoba.

