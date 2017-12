Ta vatrena splitska noć: Netko pod okriljem noći zapalio Opel

U Glagoljaškoj ulici u Splitu 26. prosinca zapaljena je Opel Astra splitskih registracija. Potpuno je izgorjela, dok je Renault Clio parkiran pored oštećen plamenim jezicima.

Foto: Mario Matana/24sata

Šteta na Opel Astri je totalna, izgorjela je cijela unutrašnjost automobila, a neslužbeno smo doznali kako uzrok požara nije tehnički kvar, već je vozilo zapaljeno. Kako saznajemo, netko je oko 2.20 sati u noći na utorak polio prednji kraj Opela zapaljivom tekućinom. Vatra se odmah proširila na cijeli automobil i unutrašnjost.

Foto: Mario Matana/24sata

Ovaj slučaj, nakon određenog razdoblja zatišja, podsjetio je na vremena u kojima je na tjednoj bazi gorio jedan automobil u Splitu. Vlasnica Opela tek se treba izjasniti, no dalek je put od sumnje do dokazivanja. Zasad se može samo konstatirati da nije nikoga “blokirala” na parkiralištu. Jer motivi noćnih potpaljivača, kao i ostaci automobila, pokazali su se prilično raznoliki. Bilo je tu skupih limenih ljubimaca, od najnovijeg Mercedesa SLK i Porsche Caymana, do starijih modela Audija A8 ili BMW-a Serije 5, do Opela, Fiata...

Teško je sad tvrditi tko tu koga kopira, dileri koji su potpalili Smart dužniku, nezadovoljni radnici koji “počaste” Molotovljevim koktelom “uspješne poduzetnike”... Tek manji dio potpaljivača je otkriven od više od 30 recentnih požara “izazvanih otvorenim plamenom”. Uskoro bi tako Grad pod Marjanom mogao postati svojevrsni pandan njemačkim automobilima pri osiguranju od krađe, barem što se tiče premija za požar.