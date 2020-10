Tajna članka 17. Ustava: HDZ ne želi nikoga u vertikali vlasti

Virus se širi dramatičnije i smrtonosnije nego u prvom valu i to predstavlja izvanrednu situaciju iako vladajući to ne žele priznati i verificirati.

<p>Pojedini ustavnopravni stručnjaci, analitičari i jedan dio političara smatrali su da je Hrvatska zbog pandemije koronavirusa trebala proglasiti izvanredno stanje i aktivirati članak 17. hrvatskog Ustava još na proljeće, u vrijeme prvog pandemijskog vala, no vladajuća politika tada je uporno odbacivala takve prijedloge i zahtjeve. No, ako je situacija na proljeće opravdavala proglašenje izvanrednog stanja, iako ono nije proglašeno, situacija u kojoj se sada nalazimo, kada se virus širi dramatičnije i smrtonosnije nego u prvom valu, nedvojbeno predstavlja izvanrednu situaciju, bez obzira na to što vladajući to ne žele priznati i verificirati.</p><p>Na takav zaključak upućuje i situacija u našem okružju. Više europskih zemalja proglasile su ovih dana izvanredno stanje kako bi mogle uvesti brojne restrikcije u cilju zaustavljanja širenja opasnog virusa, dok će druge uskoro to učiniti. Ako je u prvom valu Hrvatska prednjačila, sada, očito je, zaostaje. Susjedna Slovenija, koja je još sredinom svibnja naprasno proglasila pobjedu nad pandemijom, čime je okončano izvanredno stanje, prije tjedan dana ponovno je proglasila izvanredno stanje, što je onda opravdavalo ponovno uvođenje djelomičnog lockdowna, policijskog sata i najavu zabrane napuštanja mjesta prebivališta.</p><p>Sve više drugih europskih zemalja, suočenih s rekordnim brojem zaraza, prinuđeno je proglasiti izvanredno stanje i uvesti stroga ograničenja, poput Češke, Francuske, Španjolske i Italije, dok hrvatski čelnici, iako se Hrvatska također susreće s rekordnim brojem zaraza, uvjeravaju kako proglašenje izvanrednog stanja zasad nije potrebno. Hrvatska se, baš kao i Europa i cijeli svijet, nalazi u izvanrednom stanju. Pandemija koronavirusa prouzročila je tektonske promjene u našim životima i našim društvima, koje su usporedive jedino s ratnim vremenima. O izvanrednosti situacije svjedoče i izvanredne mjere i izvanredni paketi pomoći teški milijarde kuna što ih vlada premijera Plenkovića već nekoliko mjeseci donosi za spašavanje gospodarstva i očuvanje radnih mjesta.</p>