Tajna žene koja je Vidoševiću spasila 29 mil. kn od zapljene

Nadan Vidošević, koji je na vrhuncu političke karijere na predsjedničkim izborima 2009. pokušao naslijediti Stjepana Mesića na Pantovčaku, trenutačno se na sudu trudi dokazati da je svoju enormnu imovinu stekao zakonito i za sada mu to itekako dobro polazi za rukom. Osim što bi ubrzo trebao iznijeti obranu na optužbe da je bio šef skupine koja je godinama iz Hrvatske gospodarske komore izvlačila milijune dok joj je on bio na čelu, Vidošević, a ne Uskok, mora dokazivati kako je što stekao te podrijetlo nekretnina i drugih vrijednosti u vlasništvu njegove supruge, djece i majke.

Osim 26 nekretnina i stotina umjetnina blokirane su im i dionice i udjeli u tvrtkama. Nekretnine ne smiju prodavati niti opterećivati hipotekama no smiju ih iznajmljivati pa obitelj iznajmljuje vile u Gorskom kotaru i apartmane pokraj Omiša.

Nakon nekoliko financijsko-knjigovodstvenih i građevinskih vještačenja, početni nerazmjer u prihodima i rashodima obitelji Vidošević pao je s 38 milijuna kuna na 9,2 milijuna kuna, a kako Vidošević, uz bivšeg premijera Ivu Sanadera jedan od „kapitalaca“ uhićenih u borbi protiv korupcije i članovi njegove obitelji stalno pronalaze nove račune i dokaze o primanjima iz raznih izvora ta svota bi se još mogla smanjiti. U tom postupku posebno se angažirala Hana Vidošević, Nadanova starija kćer koja je za razliku od ostalih članova obitelji kojima je također blokiran dio imovine– bake Marije Tudor Vidošević, mame Ine i sestre Zrinke - prisustvovala raspravama i marljivo bilježila tijek zbivanja u sudnici. Ona je i osobno zainteresirana da se taj iznos smanji jer je i njoj blokiran dio imovine a dio će vjerojatno i naslijediti. Uskok je ishodio da ne smije prodati svoj Mini Cooper.

Pravnica po struci uključena je i u poslovanje tvrtke Bor Hza a 2009. preuzela je i vođenje tvrtke. Ona i njezina baka Marija Tudor Vidošević 2014. su ostale i bez svojih poslovnih udjela u tvrtki “Bor Hza”. Uskok je tada blokirao 859.900 kuna vrijedne udjele Hane Vidošević, što predstavlja oko 33 posto temeljnog kapitala te tvrtke, dok je Mariji Tudor Vidošević blokirano 1,7 milijuna kuna vrijednih udjela u istoj firmi. Istražitelji su sumnjali da je u pitanju nezakonito stečena imovina, odnosno da je pribavljena novcem ilegalno izvučenim iz Hrvatske gospodarske komore. U prilog tome išla je i činjenica da je Vidoševićeva supruga Ina od 1997. godine nezaposlena, a posao nije imala ni Zrinka Vidošević dok je Hana ostvarivala tek neznatna primanja.

Vidoševićeva majka pak od 1995. godine prima 3400 kuna mirovine, pa je nesrazmjer njihove zakonite zarade i imovine što glasi na njihova imena za istražitelje očit. Posao s vještačenjem zapetljao se nakon što su financijsko-knjigovodstveni vještak Zrinko Ručević i građevinski vještak Davorin Štengl iznijeli različite izračune. Ručević je na temelju dostupnih podataka tijekom istrage i vještačenja utvrdio da nerazmjer između prihoda i rashoda obitelji Vidošević iznosi 33,4 milijuna kuna. Davorin Štengl je pak procjenjivao vrijednost 26 nekretnina obitelji Vidošević u Zagrebu, Gorskom kotaru, Dalmaciji... Ta je procjena tijekom istrage bila veća, no u dopunskom nalazu iz travnja 2019. izračunao je da je 26 nekretnina vrijedno 16,8 milijuna kuna. Ručević se u svojim nalazima bavio izračunom nerazmjera između prihoda i rashoda, a Štengl je procjenjivao vrijednost nekretnina.

Štenglova procjena nekretnina bila je uvrštena u Ručevićevu procjenu, a kada je Štengl umanjio svoju prvu procjenu, morao je to učiniti i Ručević. Umanjivanje procjena Štengl je prvu procjenu vrijednosti nekretnina, koja je iznosila oko 20 milijuna kuna, umanjio, nakon što je po nalogu suda u nalaz morao uvrstiti i neke druge parametre kao što su komunalni priključci, plaćeni porezi... Nakon što je to uvrstio u nalaz, ispalo je da su nekretnine obitelji Vidošević vrijedne 16,8 milijuna kuna. Ručević je nakon toga korigirao svoj nalaz, pa je u svibnju 2019. ispalo da nerazmjer u prihodima i rashodima obitelji Vidošević iznosi 22,1 milijun kuna, objavio je Večernji list. No stvari su se, pogotovo za Uskok, počele komplicirati na raspravama održanim tijekom studenoga i prosinca 2019. jer je Vidoševićeva obrana dostavila podatke koje Ručević nije uzimao u obzir pri izračunu jer te podatke nije imao.

Među tim podacima su kupoprodajni ugovori za neke nekretnine ili automobile, ali i Vidoševićevi prihodi koji je ostvarivao od raznih naknada. Ispalo je da je Porezna uprava kao prihode računala samo Vidoševićeve plaće, no ne i naknade koje je primao kao član raznih nadzornih odbora. Kada su i ti podaci stigli na sud, ispalo je da u prihode hrvatskog Georga Clooney kako su zbog sličnosti s poznatim američkim glumcem pojedini mediji nazvali Vidoševića , primjerice, uopće nisu uračunati iznosi koje je on od 2006. do 2012. dobivao na osnovi udjela u dobiti kao član uprave Kraša. A te su naknade godišnje iznosile od 39.999 kuna koliko je dobio 2012. do 744.753 kune koliko je dobio 2007. godine. I kada su svi ti novi iznosi koje je primao od Ingre, HBOR-a, HGK zbrojili navodno nezakonito stečeni milijuni topili su se poput sladoleda.

Primjerice, obrana je sudu 11. prosinca 2019. između ostaloga predala dokumentaciju iz koje je vidljivo da je Vidošević 1999. od naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima stekao 396.662 kune, dostavili su ugovor o kupoprodaji stana između Vidoševića i Dubravke Perasović koji nije datiran već su potpisi na njemu ovjereni 29. siječnja 2002. u iznosu od 1, 9 milijuna kuna kao i dokumentaciju o plaćanju nekretnine, itd.

*Cijeli članak o dramatičnom obratu na suđenju Vidoševiću pročitajte u novom broju tjednika Express koji je na kioscima od petka, 29. svibnja

Tema: Hrvatska