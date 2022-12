Tajne drame na hrvatskom nebu. Ne ruše se samo MiG-ovi

Nakon što se kraj Voćina srušio MiG-21 UM HRZ-a (oznaka 164), a piloti Milatović i Lukan spasili se uspješnim katapultiranjem, prve neslužbene indikacije uzorka nesreće upućuju na kronično zatajenje rada motora letjelice. S obzirom na gustu maglu kroz koju su ponirali, piloti su jedva uspjeli ugašeni avion dovesti u poziciju pada u nenaseljeno područje i katapultirati se. Borbena avijacija sad je spala na 6 MiG-ova (4 Bisa, 2 UM-a). Vojska neće nikad priznati kako ovo nije prvi slučaj da se, od remonta iz 2013. i 2014. godine, MiG-ovima gase motori. Motor na MiG-u ugasio se 2014. i pilotu Ivanu Selaku na 13.000 metara visine leta. Nakon što je “mrtav” zrakoplov počeo padati kao kamen, iskusni i pribrani pilot uspio je ponovno pokrenuti motor na 6000 metara visine i sletjeti na Pleso. Tijekom 2015. godine čak dva puta na MiG-ovima se tijekom leta dogodilo se tzv. pumpanje zraka u motor, a što je momentalno dovelo do gašenja motora. To je najteži scenarij koji se pilotu može dogoditi u mirnodopskim uvjetima na “ispravnom” avionu. Kod HRZ-ovih MiG-ova sve upućuje na to da nije bio ispravan dovod zraka u motor, pa povremeno “zašteka”. Obavljajući rutinski trenažni let blizu Zemunika kraj Zadra, 2016. na jednome MiG-u 21 pojavio se problem “ćudljivog” motora. Nakon što bi pilot pomicao ručicu komande za smanjenje snage potiska motora, motor bi iz nepoznatih razloga snagu pojačavao! Pilotu su urgentno naredili da dovede avion u nenaseljeno područje i postavi ga u poziciju za katapultiranje.