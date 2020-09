Tajnica SHU: Ministar je za suradnju, ali radi se pritisak na nastavnike ugroženog zdravlja

B model je najlošiji jer CARNET nema tehničke mogućnosti da se nastava istovremeno održava online i u razredu, kaže Ana Tuškan (SHU). Ugroženi nastavnici trebali bi raditi online s ugroženom djecom

<p>Lijepo je vidjeti nasmijana lica učenika koji su većinom u školama, gdje im je i mjesto, no i dalje postoje problemi od kojih su se neki već trebali riješiti, kazala je u Intervjuu tjedna <a href="http://www.mediaservis.hr/index.php/component/k2/145486-145486-tu-kan-za-ms--fuchs-je-otvoren-za-komunikaciju--divjak-nije-htjela-slu-ati">Media Servisa</a> glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja <strong>Ana Tuškan</strong>.</p><p>- Najveći problem je popis vunerabilnih osoba koji još nije napravljen. Mnogi su profesori dobili potvrde da spadaju u tu skupinu, no to im se ne uvažava. S terena nažalost imam informacije da se radi pritisak na one koji su dobili potvrde od liječnika ka o da su poslani na medicinu rada medicina rada gdje im je jasno napisana svjedodžba da im se ne preporučuje rad u školi da se na njih vrše pritisci da oni ne mogu nastavu raditi online - kazala je Tuškan.</p><h2>B model je najlošiji</h2><p>Kako je istaknula, većina škola odabrala je A model nastave, no kad se propiše samoizolacija prelazi se u mješovitu varijantu A i B modela, što je vrlo zahtjevno. SHU je napravio prijedlog da se napravi popis vunerabilnih nastavnika i djece pa bi onda mogli napraviti križaljku da ti nastavnici drže online nastavu toj djeci. </p><p>- Najveći problem je u tome što zapravo CARNET ne može omogućiti da se održava nastava u školi i da nastavu u realnom vremenu mogu pratiti učenici kod kuće. Objašnjenje za to je da ne postoji dovoljno dobra oprema, kamera jake rezolucije, dovoljno dovoljno jak mikrofon. Znači da je to nemoguće - rekla je Tuškan, dodajući kako je svima preko glave prebacivanja odgovornosti. B model je, kazala je, najlošiji.</p><p>- Model nije bilo dobro pripremljen ni kad ga je bivša ministrica Divjak prezentirala. Nije bio pripremljen u detalje na način da su to nekakvi grafički prikazi i da se točno pokaže kako bi se zapravo to trebalo odvijati. Jednostavno struka je nezadovoljna i on ne znaju točno što bi se i kako trebalo raditi po tom modelu - kazala je.</p><h2>Fuchs i Divjak, nebo i zemlja</h2><p>Ocjena glavne tajnice SHU je da je novi ministar <strong>Radovan Fuchs</strong> puno otvoreniji za suradnju od <strong>Blaženke Divjak</strong>. Velikim pomakom smatraju odobrenje zapošljavanja spremačica i dodatnog tehničkog osoblja.</p><p>- To je nebo i zemlja. Mi ćemo tek vidjeti kakva će u idućim danima biti komunikacija s ministrom Fuchsom, ali ono što je svakako pohvalno i pozitivno je to da je ministar otvoren za komunikaciju, za dijalog, za mišljenje struke. To je upravo bio najveći problem kod ministrice Divjak jer nije htjela poslušati apsolutno nikakvu konstruktivnu kritiku. Dobro je imati ministra otvorenog za dijalog, a ne govoriti da je sve u redu - kazala je.</p>