Tak' to delaju Zagorci! U Klanjcu lani dobili 36 beba, ove godine još 17: 'Ma, nije to do izolacije'

Klanjec u Hrvatskom zagorju nema ni 2500 stanovnika, ali ima 110 mališana u jaslicama i vrtiću te 210 osnovnoškolaca, a bilježe baby boom već nekoliko godina zaredom. Prošle se godine u ovom gradiću uz Sutlu rodilo 36 djece, u prvoj polovici ove godine stiglo je još 17 malih Klanjčana - morali smo zato svratiti u mjesto i vidjeti “kaj” to Klanjčani i “kak’” rade - je li do čistoga zraka, do gradića koji izgleda poput malog Zagreba i Beča te sve ima, je li do blizine Slovenije u koju ih puno ide raditi i bolje zaraditi, koji je razlog ovako dobrog nataliteta u mjestu u Hrvatskoj koja demografski tone? Jer dok državu zahvaća “bijela kuga”, u Klanjcu je lani bilo samo osmero više preminulih nego novorođenih.