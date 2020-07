Taksi od Zadra do Splita švedski par platio čak 3250 kuna: 'Čim su izašli iz aviona, oderali su ih'

Profesionalni taksisti svoje taksimetre ovjeravaju u Državnom zavodu za mjeriteljstvo i oni ga nakon ovjere ne mogu sami mijenjati i podešavati. Ovaj slučaj s parom iz Švedske nije rijetkost, kaže Milivoj Topić

<p>Turisti u Hrvatskoj nerijetko su se znali požaliti na neke nerealno visoke cijene, a u četvrtak se takva situacija dogodila švedskom paru koji je prijevoz od Zadra do Splita platio čak 3250 kuna!</p><p>Par se vozio od zračne luke u Zadru do Splita, a takva je ruta prije liberalizacije taksi tržišta bila naplaćivana oko 1400 kuna. Predsjednik Ceha prijevoznika pri Obrtničkoj komori u Splitu <strong>Milivoj Topić </strong>prokomentirao je tu situaciju za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/split/svedani-za-taksi-od-zadra-do-splita-platili-3250-kuna-predsjednik-ceha-prijevoznika-ne-moze-doci-sebi-pa-do-zagreba-je-to-nekad-kostalo-duplo-manje-1034273" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a>:</p><p> – Žalosna je ova situacija i našim gostima ostavlja ružnu sliku o destinaciji. Čim su izišli iz aviona su ih realno oderali. Prvi kontakt s Hrvatskom im je bio taksist koji im je naplatio uslugu prijevoza 3250 kuna. Nije u redu naplatiti neku uslugu nerealno, samo zato što je riječ o turistima koji dolaze, primjerice iz Švedske, gdje je standard znatno bolji nego kod nas.</p><p>Smatra da je za sve kriva liberalizacija taksi-tržišta zbog koje sada imamo "najneurednije tržište u Europi".</p><p>– Svaka kuća danas ima vozača taksija, a razlike su velike. Nije isto biti profesionalni vozač ili nakon redovitog posla sjesti u auto i obavljati usluge prijevoza kako bi zaradili malo više novca. Najveći problem je što nema kontrole i svatko namješta cijene kako njemu paše.</p><p>Otkrio je kako se Obrtnička komora stalno bori protiv toga te se nada da će zajedno s Ministarstvom prometa tomu stati na kraj:</p><p>– Profesionalni taksisti svoje taksimetre ovjeravaju u Državnom zavodu za mjeriteljstvo i oni ga nakon ovjere ne mogu sami mijenjati i podešavati. Ovaj slučaj s parom iz Švedske nije rijetkost. Nažalost, puno je takvih slučajeva koji uopće ne dospiju do javnosti. Mi ćemo se i dalje nastaviti boriti da se tržište uredi kako se ovakve situacije ne bi u budućnosti ponavljale – zaključuje Topić.<br/> </p>