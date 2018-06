Taksijem se zabio u navijače u Moskvi, osmero ozlijeđenih

Taxi vozilo uletjelo je u subotu u masu ljudi u središnjoj Moskvi ozlijedivši osmero ljudi, izvijestila je moskovska policija dodajući kako je vozač vjerojatno izgubio nadzor nad vozilom.

Osmero ljudi potražilo je medicinsku pomoć, rekla je moskovska policija.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Policija je privela vozača taxija koji je imao kirgistansku vozačku dozvolu, napisale su moskovske prometne vlasti na društvenim medijima.

Novinska agencija Interfax javlja kako je izvor rekao da je vozač možda bio pijan.

BREAKING - TERROR IN RUSSIA: Muslim terrorist rams taxi into World Cup fans in Moscow. Fans from Mexico, preparing to watch the match against Germany tomorrow, were among the 7 injured. The Muslim terrorist has a Kyrgyzstan driver license. https://t.co/VwOCNzLPSH pic.twitter.com/fNgxPkpNJr