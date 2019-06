Taksist izbacio majku i dijete s autizmom: 'Pljusak poniženja'

Profesorica Zlatiborka Popov-Momčinović, sociologinja i politologinja na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo, majka je autističnog djeteta s kojim je u subotu doživjela veliko poniženje kad ih je sarajevski taksist izbacio iz vozila.

Neugodno iskustvo podijelila je na Facebooku, a iz tvrtke Sarajevo Taxi uskoro je stigla i isprika.

- Čim smo saznali za slučaj, naša interna kontrola je uzela izjavu vozača o događaju, i nad njim će se provesti disciplinski postupak - navodi se u priopćenju Sarajevo Taxija.

- Riječ je o mlađem i neiskusnom taksi vozaču koji se do sada nije susretao sa osobama iz autističnog spektra, i nije znao kako da reagira u situacijama koje se mogu dogoditi i koje su se događale tijekom vožnje, pa je iz čistog neznanja potpuno pogrešno postupio zbog čega mu je jako žao i iskreno se ispričava - dodali su iz Sarajevo Taxija.

Reakcija majke na Facebooku:

Taksistu, što Vas je to moje dijete uvrijedilo, što je učinilo? Ono je dijete bez broja, još jedno od nebrojenih djeteta s autizmom i teškoćama kojima se prava rado i olako krše, a Vi bar imate broj i licencu, a on je izgleda nema. Kad smo ušli u Vaše cijenjeno vozilo, rekla sam da je dijete s autizmom. Žao mi je ako Vas je njegov vrisak poremetio u vožnji, a Vi ste profesionalac i do ovog susreta s Vama nisam nikad doživjela, ovakvo poniženje! Naprotiv, nailazila sam na razumijevanje i hvala tim nebrojenim profesionalcima i očevima. Susretala sam se sa divnim taksistima koji su govorili imam i ja dijete, ne brinite, gospođo!

Bila je špica i Vi ste pravom i eto s mojim razumijevanjem nervozni, a zar nismo svi nervozni. Na Vašu preglasnu novokomponovanu glasnu muziku se nisam žalila. Da li Vam je moje dijete oštetilo auto ili slično, malo je lupilo o prozor Vašeg auta, pa da ga izbacite na vjetru, a oblaci se spuštali nisko s prijetnjom još jednog pljuska! Ali, ovaj pljusak poniženja neću nikad zaboraviti, a nadam se ni drugi sugrađani i sugrađanke. Vožnja prekinuta je plaćena i dok ste po džepovima tražili marku kusur, i čekali podobne mušterije a već su bili na proširenju, nadam se eto da Vam se isplatilo i da će Vam se isplatiti!