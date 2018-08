Taksist je zaspao za volanom: Nije poginuo, ali je skupo platio

Neopreznost je skupo koštala jednog vozača taksija iz Kine. On je dobio otkaz jer se pojavila snimka na kojoj se vidi kako spava za volanom. Vozač imena He je radio noćnu smjenu i u petak rano ujutro je zadrijemao na jednu minutu.

Drugi su mu vozači navodno nekoliko puta upozoravali no on nije primijetio. He je stavljen na "crnu listu" tako da više ne smije raditi kao taksist.

Srećom, He je zaspao za volanom kada na prometnici nije bilo puno automobila. Probudio se tek kada je automobil malo skrenuo s ceste.

Godišnje u Kini pogine 200.000 ljudi na cestama, a od toga čak njih 90.000 zbog prometnih nesreća izazvanih umorom, piše Metro.