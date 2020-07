Talijan Ipsilonom jurio 219 na sat - kaznili ga s 12.000 kuna

Policija je proteklog vikenda na istarskom području imala pune ruke posla. Osim obijesnog Talijana, u Puli je 23-godišnjak upravljao automobilom pod utjecajem alkohola i to sa 2.33 promila

<p>Tijekom proteklog vikenda je na području PU istarske evidentirano 16 prometnih nesreća, od kojih jedna s poginulom osobom, pet nesreća s ozlijeđenim osobama i 10 s materijalnom štetom. Uz to kontrolirano je ukupno 638 vozača, a iz prometa ih je isključeno njih 14 i tri vozila. Naravno ima i onih koje treba posebno izdvojiti. </p><p>Tako je pulska prometna policija u petak oko 17.20 sati na istarskom ipsilonu zaustavila 20-godišnjeg talijanskog državljanina, a koji je upravljao automobilom Audi od odmorišta Bale do odmorišta Pula, brzinom od 219 km/h, na mjestu gdje je ograničenje brzine svega 110 km/h.</p><p>Zbog počinjenog prekršaja prekoračenja odmah mu je određena kazna u iznosu od 12.000 kuna i izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na teritoriju RH u trajanju od 1 mjesec.</p><p>Nedugo kasnije oko 19.45 sati istoga dana u Ulici Riva u Puli, kontrolom prometa utvrđeno je da je 23-godišnji vozač upravljao automobilom Seat, pod utjecajem alkohola od čak 2.33 promila.</p><p>Zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je odmah smješten u posebne prostorije policije postaje do otrežnjenja, te mu je određena kazna u iznosu od 9.400 kuna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od 3 mjeseca.</p>