Taritaš Bandiću: Skupljajte vi otpad, a ne otpadnike u Saboru

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš u petak je zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću poručila da bi bilo puno, puno pametnije da se brine i da vodi računa o skupljanju otpada u gradu, a ne, kako je rekla, "skupljanju otpadnika" u Hrvatskom saboru.

"Kad problem stavljate pod tepih onda on raste, raste, raste i u jednom trenutku se vi lijepo popiknete na to i padnete na nos. I ne bi to bilo ništa čudno da vam taj pad na nos, što je slučaj grada Zagreba, će u konačnici rezultirati kaznama jer svoj posao nećemo odraditi - 2020. godina je tu. Tako da to treba gledati s jedne strane penale koje će i Grad Zagreb i Republika Hrvatska plaćati zbog neobavljenog posla, ali s druge strane svaki grad treba biti prijatelj svojim građanima", istaknula je Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare u prostorima stranke na temu "Gospodarenje otpadom u Zagrebu i mogućnosti korištenja EU fondova".

Rekla je da građani razumiju što znači razvrstavati otpad i to i rade, ali su rezultat toga "zeleni otoci" koji su pretrpani, otpad se odvozi rjeđe i skuplje, te Grad Zagreb sa svojim strukturama ne omogućuje građanima da oni rade bazično ono što žele raditi - oni žele razvrstavati otpad i žele se svjesno i odgovorno prema tome ponašati i tu je uloga Grada da im to omogući.

Istaknula je da su u Gradskoj skupštini u prvoj polovici ove godine ukazivali na taj problem, dobili su puno obećanja ali od obećanja se ne živi, odnosno u Gradu Zagrebu su ta obećanja uobičajena stvar gradonačelnika.

Mrak-Taritaš poručila je Bandiću da bi bilo puno, puno pametnije da se brine i da vodi računa o skupljanju otpada, a ne skupljanju otpadnika u Saboru. Rekla je da Bandić više vodi računa da proračun koristi za skupljanje tih "otpadnika", a za otpad očito znatno manje.

Istaknula je i kako se za rješavanje problema otpada u Zagrebu mogu koristiti fondovi Europske unije koji su dostupni, ali je dobro poznato da se oni ne koriste zbog toga što kod fondova nema improvizacije.

"Nema da posao date svom prijatelju, svom kumu, svom poznaniku nego cijeli taj postupak mora biti transparentan", istaknula je Mrak-Taritaš.

Zaključila je da će na žalost Zagrepčani plaćati nerad gradonačelnika Bandića. "Plaćamo ga dva puta - plaćamo ga iz proračuna Grada Zagreba, plaćamo ga zato što nismo koristili fondove Europske unije pa ćemo plaćati određene penale. Svi se trebaju okrenuti oko sebe i vjerovati svojim očima. Oči pokazuju zatrpane 'zelene otoke', pokazuju da nam onemogućuje ono što nam je obećao da razvrstavamo na kućnom pragu i pokazuje to da se otpad sve rjeđe odvozi, a ono što vidimo na svojim računima je da skuplje plaćamo. I to je nedopustivo i tako ne treba upravljati gradom", poručila je Mrak-Taritaš.

Predsjednik Gradske organizacije GLAS-a Grada Zagreba Igor Kolman istaknuo je kako je Zagrebu na raspolaganju golem novac iz EU fondova za zbrinjavanje i preradu otpada. Istaknuo je kako je riječ o programu "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." iz kojeg se mogu financirati aktivnosti za uvođenje i poboljšanje odvojenog skupljanja otpada, uporabe, recikliranja i ponovne uporabe otpada.

Također, ulaganja u postrojenja za reciklažu, reciklažne centre i dvorišta, te za aktivnosti podizanja javne svijesti građana kao i za nabavu opreme, od kamiona, kanti, strojeva, postrojenja. Ti novci iz EU fondova mogu se koristiti i za prilagođavanje, sanaciju i zatvaranje postojećih odlagališta otpada te nelegalnih deponija i "crnih točaka" te aktivnosti pripreme i realizacije projekata i poboljšanja cjelokupnog sustav gospodarenja otpadom, uključujući organizacijsku potporu, povećanje učinkovitosti komunalnih tvrtki.

Kolman je poručio da Grad Zagreb ništa od toga ne radi. Naveo je primjer županije Dolj u Rumunjskoj koja je iz fondova EU uzela oko 53 milijuna eura za svoj sustav otpada.

Zastupnica GLAS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Sonja König rekla je kako je primjer tog neiskorištavanja novca iz EU fondova za rješavanje problema otpada u Zagrebu tipičan primjer kako se prema rješenjima ali i prema potencijalima odnosi Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Bandićem.