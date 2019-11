Tata i sin ulovili pljačkaša: 'On je skočio na njega kao jastreb!'

Pustite me! Neću se opirati!, uzalud je molio razbojnik (40) kojeg su u ponedjeljak uvečer nakon pljačke ljekarne u zagrebačkoj Dubravi ulovili otac (51) i sin (23). Do poslovnice u Ulici Mirka Deanovića, kraj koje se nalazi i Konzum, došao je maskiran kapom i maramom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čim je ušetao unutra, iz jakne je izvukao pištolj. Uperio ga je u zaposlenice i tražio da mu daju novac. One su mu u strahu za život predale oko 7200 kuna. Kako neslužbeno doznajemo, otjerao ih je do jedne prostorije i naredio im neka legnu na pod.

Njegovo mahanje pištoljem primijetila je slučajna prolaznica (55) koja je počela vikati u pomoć. U tom trenutku u blizini su bili 51-godišnjak i njegov 23-godišnji sin.

- Žena nas je poslala u trgovinu po namirnice za sljedeći dan. Zakasnili smo jer je trgovina zatvorila baš u 20 sati i tad smo čuli ženu kako viče. On je još bio unutra, a ja sam izvadio telefon kako bi pozvao policiju - ispričao nam je otac početak herojske akcije. Nažalost, u brzini je otipkao brojku više te je u tom trenutku razbojnik izašao iz ljekarne. Nije bilo vremena za ponovno biranje.

- Došao je na drugi izlaz i mirno sišao stepenicama. Nije trčao i nosio je nekakvu kutiju i torbicu. Čim je prošao pored mene, iznenadio sam ga udarcem u rame. Uhvatio sam ga i srušio na tlo - ispričao je 51-godišnjak i dodao kako je godinama radio u specijalnoj policiji.

- U tom trenutku učinio sam ono što su nas učili na obuci. Obuzeo me je adrenalin, no čudilo me što se on nije opirao. Odmah za mnom na njega je skočio moj sin i ulovio ga za vrat - prepričao je muškarac pun dojmova. Čim su ga onesposobili pozvali su policiju te je patrola stigla kroz par minuta. Na pitanje, kako je zadovoljan hrabrom reakcijom svoga sina, otac je rekao da je ponosan.

- On je reagirao odmah za mnom. Ma to je moj sokol! Moj jastreb! Držao ga je dok sam ja zvao i nije mu dozvolio da pobjegne - kazao je 51-godišnjak. Dežurni policajci razbojniku su stavili lisice i odvezli ga u postaju. Otkrili su da je uz sebe imao plastični pištolj.

No njegovim hvatanjem klupko kriminala se tek počelo raspetljavati. Naime, samo 15 minuta prije nego je 'uletio' u ljekarnu, razbojnik je pokušao opljačkati i obližnju trgovinu u Oporovečkoj ulici. Oko 19.45 sati došao je do ulaznih vrata gdje se nalazila zaposlenica (48). Uhvatio ju je rukom za vrat, uperio pištolj u nju i tražio da mu preda sav novac. Žena je instinktivno reagirala i uspjela se oduprijeti napadu. Izgurala ga je van, a on je nemoćno pobjegao bez plijena. Kako neslužbeno doznajemo, u dosjeu su mu i ranije zabilježena kaznena djela.

Nakon kriminalističke obrade, završio je u policijskom pritvoru s kaznenim prijavama za razbojništvo i pokušaj razbojništva.