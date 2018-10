Tvrdio je da ima leukemiju, a sada prijeti: 'Polomit ću vas...'

Robert Matalin, koji je na temelju tvrdnji da boluje od leukemije izvukao od građana 400 tisuća kuna razotkriven je u emisiji Provjerenog Nove TV u srpnju ove godine.

Nakon emitiranja emisije, Robert je sa svojom djevojkom Doris pobjegao u Tursku. Ovih dana se vratio, i sada ljudima koji traže povrat doniranog novca, uplaćenog zbog njegove bolesti, prijeti fizičkim nasiljem, piše Dnevnik.

Foto: Provjereno/NovaTV

- Polomit ću ti ruke i noge, a ti me odi sad prijavi policiji. To ti je moj savjet - sadržaj je poruke koju su Provjerenom ustupili sugovornici koji su zbog straha htjeli ostati anonimni.

Prijetnje zbog komentara na Facebooku

Nekima je Matalin ušao u dvorište.

- On se vratio tu s ceste, da bi mi došao na dvorište i onda me pitao kakav je problem u komunikaciji. Prvo sam mislio da je to nekakva šala ili nekakav skeč, a onda sam ga pitao u čemu je problem. Odgovorio mi je da je problem to što mi komentiramo na Facebooku - ispričao je susjed Mario Čuk.

Podsjetimo, uplakani apeli tate Roberta Matalina koji je tvrdio da boluje od akutne mijeloične leukemije ganuli su ljude diljem Hrvatske.

Foto: Provjereno/NovaTV

Mnogi su na njegov račun uplatili na stotine tisuća kuna kako bi Matalin mogao otići na operaciju u Turskoj koja bi mu spasila život.

Lagao je čitavu obitelj

No reporteri emisije Provjereno Nove TV posjetili su navodno teško bolesnog čovjeka i shvatili da je sve sumnjivo jer - Matulin nema ni jedan liječnički nalaz kojim bi potkrijepio dijagnozu.

Ekipi Provjerenog rekao je da se liječi kod doktorice Bašić-Kinde, koja radi na odjelu hematologije u zagrebačkom KBC-u.

Međutim, liječnica je rekla da Robert Matalin nije njezin pacijent.

Kada je cijela priča otkrivena, njegova šira obitelj bila je zgrožena njegovim postupkom. Rođakinja Dijana Podhraški objavila je bijesan status na Facebooku u kojem je objavila screenshotove prepiske, želeći dokazati da je Matalin obmanuo ne samo javnost nego i vlastitu obitelj. Također, rekla je da kada je pobjegao u Tursku, za sobom je ostavio sina.

Foto: Screenshot/Facebook

Robert Matalin doista je bolovao od raka testisa, od kojeg se izliječio. Ali novac je skupljao kako bi otišao na transplantaciju krvotvornih matičnih stanica u Tursku kojim se liječi leukemija.

Tvrdio je tada da transplantaciju ne može obaviti u Hrvatskoj jer nema adekvatnog donora, te da mi preostaje jedino haploidentična transplantacija – ona u kojoj donor ne mora biti sto posto podudaran. Također tvrdi kako se takva transplantacija izvodi u samo tri zemlje – Turskoj, Americi i Njemačkoj, a u Turska je najeftinija opcija.



Tema: Hrvatska