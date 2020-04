Tata, potegni vezu! Sve je puno lakše kad su roditelji na vlasti

Nedvojbena moć roditelja i povlaštena pozicija djeteta ono su što spaja ljude koje ćete sada upoznati. Nisu to obični uhljebi. Ni klasični šefovi lokalnih mladeži uredno po stranačkoj težini poredani u nadzorne odbore gradskih komunalnih firmi. Nisu oni ni neki tamo pripadnici zlatne mladeži. O, ne. Oni su, prije svega, ćaćina dica. Ljudi odrasli u potpuno novoj državi pri čijem stvaranju su njihovi očevi i majke bili važan faktor. U redu, više očevi. A danas im se lijepo vraća. Sve do trećeg koljena. Bilo da je riječ o ekspresnom uspinjanju na političkoj ili poslovnoj ljestvici ili, s druge strane, smiješnim presudama koje odudaraju od sudske prakse. Među njima ima i visokoobrazovanih, a ima i onih s tri razreda klimara. Sposobnih i bahatih. Zlostavljača i mirotvoraca.

Da smo htjeli, ovaj članak mogli smo pisati do u nedogled. Sa svakim stavljanjem novog imena na papir naviralo ih je još više i više. Sin Josipa Đakića asocirao nas je na sina generala Kruljca, sjećate se, to je onaj što je čuvao drogu Tomu Fordu.

Karlo Ressler podsjetio nas je da se slabo pisalo o Ivanu Vidišu. Znate li vi tko je on? Ne? Iznenadit ćete se.

Obitelj Steve Culeja podsjetila nas je na potomstvo Ive Žinića, sisačko-moslavačkog župana. A on nas je sjetio kako su dva sina župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana zaposlena u državnim firmama. I zet. Zaposlenje sina Božidara Kalmete sjetilo nas je na poslovne uspjehe sina Dražena Bošnjakovića. Vidite kako to ide. Nema kraja.

1. POZNATA PREZIMENA U DRŽAVNIM I GRADSKIM TVRTKAMA

BOBANI

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL



Možda nitko od djece vaših prvih susjeda nije zaposlen u uljuljanom državnom sustavu, ali to ne znači da ne postoje roditelji koje je sreća pogledala.

Evo, dobar je primjer Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinski iz redova HDZ-a. Dok mu jedan sin radi u državnoj firmi, drugi je u županijskoj. A od županove kćeri suprug, dakle njegov zet, za vrijeme punčevog mandata postao je voditelj Županijskog pododsjeka za pomorsko dobro. Kažimo i da je volio isticati članstvo u mladeži HDZ-a. No, zeta ćemo ipak ignorirati, govorimo, rekli smo, isključivo sad o prvim potomcima. Oni su Tomislav i Matko.

Tomislav Boban, sin Blaženka, po zakonu i bez javnog natječaja skrasio se u državnoj firmi Plovput, specijaliziranoj za održavanje pomorskih puteva i svjetionika. Funkcija mu je "voditelj pomorskog transporta". A dok je župan bio tek saborski zastupnik, posao u Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije dobio je Matko Boban. Radi kao pravnik. Bio je najbolji od svih nezaposlenih pravnika koji su se mogli javiti na natječaj. Da su za njega znali.

KALMETE

Foto: Dino Stanin/PIXSELL



Ante Kalmeta, da, sin Božidara Kalmete, predsjednik je Nadzornog odbora komunalne tvrtke Liburnija. Riječ je o zadarskom gradskom prijevozniku koji broji tristotinjak zaposlenih i pedesetak milijuna kuna godišnjeg prihoda. Ondje stoluje, dakle, sin bivšeg gradonačelnika Zadra i HDZ-ova ministra, nadaleko poznatog po višegodišnjim suđenjima za korupciju. Podsjetimo, Božidara Kalmetu teretilo se da je iz javnih tvrtki izvukao dvadesetak milijuna kuna. Oslobođen je u rujnu prošle godine. Dok je otac čeko sudski epilog, Kalmeta mlađi dobio je stalni posao. I to u privatnoj firmi. HA, jesmo vas! Naravno da nije; 2019. godine zaposlen je u Zračnoj luci Zadar. "Većinski vlasnik aerodroma je država", tim je riječima sadašnji gradonačelnik Zadra pravdao činjenicu da je upravo Kalmeta dobio posao. Direktor Zračne luke bio je rječitiji, on je kazao da je mali od Kalmete odabran na natječaju za radno mjesto specijalista za kontroling putem natječaja koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Zračne luke. Zašto se vi niste javili?

ŽINIĆI

Foto: Nikola Čutuk/Pixsell



Uzmimo potomstvo Ive Žinića, sisačko-moslavačkog župana. Dario trenutno radi kao HDZ-ov zamjenik gradonačelnika Gline, a zapala ga je i dužnost šefa lokalnog Stožera civilne zaštite. To jest, bio je šef stožera sve do briljantnog ispada inteligencije prilikom kojeg je sa svojim ocem županom, svojom majkom medicinskom sestrom i ostalim članovima obitelji održao korona party u mjesnom zavičajnom domu. Dario i ekipa opuštali su se uz pečenje nakon naporne radne akcije uređivanja djedovog dvorišta za potrebe nadolazeće svadbe. Naposljetku ih je potjerala policija, mi smo objavili cijelu priču, a Dario je ostao bez funkcije šefa stožera. Još uvijek zamjenjuje gradonačelnika Gline.

Drugi izdanak Žinićeve loze zove se Andrej. I on je HDZ-ovac, ali očito nije ambiciozan kao Dario. Zaposlen je u kaznionici u županovoj rodnoj Glini, i to kao skladištar. U listopadu 2018. u glinskom zatvoru uposleno je dvoje novih Žinića, od kojih je jedan Andrej, županov sin. Kako su pisali mediji, mladi skladištar nije imao nikakvog iskustva na sličnim poslovima. Ćaća Žinić, inače jedan od osnivača mjesnog HDZ-a i iznimno utjecajna osoba u kraju, tvrdi da nije imao nikakvog utjecaja na zapošljavanje sina.

BOŠNJAKOVIĆI

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL



Dino Bošnjaković (27) sin je ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića. Ali i šef nadzornog odbora komunalnog poduzeća Ivakop iz Ivanić Grada. Kad je stupio na tu dužnost mediji su pisali da je bio i predsjednik lokalnog ogranka Mladeži HDZ-a. Kontaktirali su ga, a on je kazao da tu nema ništa čudno budući da ga je za to mjesto predložio gradonačelnik Ivanić Grada: "pitali su me jesam li zainteresiran za tu funkciju i ja sam rekao da jesam" govorio je mladi Bošnjaković, argumentirajući kako su ga uzeli na to mjesto jer je ranije bio programski direktor ivanićkog Festivala igračaka. Izgledno je da ga čeka blistava karijera. A nije mu teško. Živi u jednoj od brojnih obiteljskih nekretnina. I završio je tečaj za pisanje EU projekata.

GLAVIČIĆI

Sretan Glavičić, šef makarskog SDP-a

Nemojte misliti da sreća prati samo hrabru djecu HDZ-ovaca. Iz Makarske vam donosimo inspirativnu priču o Toniju Glavičiću, sinu šefa tamošnjeg SDP-a Sretana Glavičića, koji je bez fakultetske diplome postao šefom gradskih groblja. Zaposlen je i bez javnog natječaja. Iz te gradske tvrtke kažu da nije bilo zakonske potrebe da se raspiše. Što je tu čudno? Toni Glavičić završio je srednju školu za instalatera grijanja i klimatizacije. Bodovni prag za upis u tu strukovnu školu bude toliko nizak da bi dijete politički neaktivnih roditelja moralo provrtjeti prijatelje na Facebooku da vidi koga sve zna u Irskoj. Dok je još na vrijeme. I on je kasnije završavao nekakve tečaje, ali na stranu sve to, Toni Glavičić iznimno je talentiran, pa se on, kako su tvrdili u "Makarskom komunalcu", baš on, iskazao i zadovoljio sve uvjete za radno mjesto voditelja službe. Ali u čemu je tajna, kako su znali da baš sin predsjednika SDP-a osjeća goruću želju postati voditeljem groblja? Jesu li se nageli na prozore i promatrali prolaznike, pa birali osjećujući vibracije? Kako nađeš radnika bez javnog natječaja? No, dobro, tu su male tajne velikih majstora.

NEVISTIĆI

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Zoran Nevistić i Milan Bandić

Najslađe smo ostavili za kraj. Njihovo prezime postalo je sinonim za zapošljavanje obitelji. Šteta bi ih bila zaobići. Nevistići su otac, majka, snaha, šogorica i dva sina zaposleni u zagrebačkoj gradskoj upravi. Bar je tako bilo 2017. godine, kad su novinari počeli pisati o ovoj osebujnoj obitelji. I nitko se nije upoznao ni zaljubio na poslu. Otac je bio pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, kasnije je supruga došla kao voditeljica Odsjeka za statistička istraživanja, pa su krenuli sinovi, šogorice, snahe... I tako dalje.

Upravo medijsko razotkrivanje situacije doprinijelo je da se zapošljavanje u sličnim institucijama stavi pod povećalo, pa je tako bilo i s Nevistićima. Otac je odmah smijenjen s te funkcije i degradiran. A je li do danas stasalo kakvo unuče koje bi mogli zaposliti, trebalo bi provjeriti.

2. RECI ČIJI SI I SVA VRATA U POLITICI SU TI OTVORENA

VIDIŠI

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Andrej Plenković i šef mladeži HDZ-a Ivan Vidiš

Davor Vidiš veleposlanik je Hrvatske u Irskoj. Iza sebe ima bogato iskustvo i zavidnu karijeru. Ranije je bio veleposlanik u Rumunjskoj i Litvi, a promijenio je čak 14 titula koje skuplja od 1993. godine. Ispisuju povijest Balkana, nižu se od "glasnogovornik Ureda Vlade Republike Hrvatske u Beogradu, Savezna Republika Jugoslavija" do "načelnik Sektora za jugoistočnu Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske". Vidiš ima tri fakulteta i troje djece. Vidiš ti to.

Iako je više njih učlanjeno u HDZ, od sinova se u politici posebno ističe Ivan Vidiš. Aktualni je predsjednik Mladeži HDZ-a. Bio je jedini kandidat za tu funkciju. Neki mediji pisali su da je bilo i drugih kandidata, ali da im je savjetovano povlačenje. Mladi Vidiš sada je i stručni suradnik u Ministarstvu rada, odlukom tadašnjeg ministra Marka Pavića. Na natječaj za taj posao stigla je 131 prijava, Komisija je odabrala 108 kandidata, a na testiranje je došlo njih samo 32. Od toga je šest kandidata odustalo tijekom testiranja. Povukli su prijavu na natječaj. Testiranje je prošlo samo sedam ljudi koji su odabrani za intervju i nakon razgovora ispostavilo se da je baš sin veleposlanika sa stranačkom iskaznicom bio najbolji za to radno mjesto. Ranije je bio i pripravnik u uredu Andreja Plenkovića u Europskom Parlamentu. Otac je zasigurno ponosan. Vidiš kako se isplati biti veleposlanik.

ROŠČIĆI

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kad smo lokalnih političkih moćnika, ne možemo a da ne spomenemo obitelj Joska Roščića, načelnika Baške Vode koji tim mjestom upravlja još od prije nego je Hrvatska nastala. Pisali smo o njegovoj kući iznad Promajne koju nije upisao u imovinsku karticu. Vezalo se uz to ime dosta afera. S vremenom bi ga neki nesretnici pokušavali svrgnuti s prijestolja, naravno, demokratskim putem, ali Roščić bi se vrlo brzo vratio. Pokušavali su mu prišiti i kupnju glasova, za koju će vam mnogi mještani Baške Vode posvjedočiti da je to javna tajna, ali nikada je nitko nije uspio dokazati.

Neuništivi Roščić ima više djece, među kojima moramo spomenuti najpoznatiju kći - Dragicu. Bila je saborska zastupnica dok Milan Kujundžić nije vraćen u klupu. Sama nije osvojila dovoljno glasova i u Sabor nije ušla po volji birača, tako da je njen ekspresan odlazak u javnosti prošao i neprimijećeno.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dragica je bila članica više od šest odbora, a sada je, citiramo; "voditeljica izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana". Dobila je tu funkciju čim je nastala, 2016. godine. Dragica je mijenjala i prezime dok je bila u Saboru, budući da se udala za dogradonačelnika Makarske, Jozu Vranješa, također HDZ-ovca, a koji je uz to nedavno postao i rukovoditelj Tehničkog sektora u makarskom Vodovodu. Ondje je član nadzornog odbora Dragičin otac. A ima on i sina. Matu Roščića. Iako Mate, koliko znamo, nije uhljebljen, on je čovjek koji je izvukao iz automobila tipa koji ga je pretekao na cesti i brutalno ga namlatio. Nije to Mati prvi put, ali eto, nikako da ga pravosuđe nauči lekciju.

RESSLER

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lice posinka Vladimira Šeksa u izbornoj kampanji za EU parlament iskakalo je po televizijama i sa stanica novina kao kakva reklama za HDZ.

A sad ga nema. Nema ga jer je dobro prošao na tim izborima i sjedi u Parlamentu, član je Kluba zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati). Ali ne valja zaboraviti korijene. Mladi Ressler usko je povezan sa svojim poočimom, kojem neki pripisuju i uspon Andreja Plenkovića na mjesto premijera. Kakvi su Resslerovi planovi teško je reći budući da je dobrano naljutio šefa stranke riječima da neće imati njegovu "a priori bjanko podršku". Ressler je ogledni primjer kako stranačka iskaznica uz poguranac supruga pokojne majke pomaže u brzom ispunjavanju svih ambicija. Ali mora se reći da životopisu ima navedeno zavidno obrazovanje i da nije tipičan primjer mladog aparatčika koji se u hijerarhiji uspinjao bez ikakvih kvalifikacija. No, isto tako, da netko drugi s istim referencama u tom svijetu bez očuha Šeksa ne bi imao šanse za takav uspon. Doduše, čini se, i pad.

MIŠETIĆI

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kad je Andrej Plenković tek postao premijer, Tenu Mišetić uzeo je za jednu od najbližih i najvažnijih suradnica. Ona je kći bivšeg šefa Croatia Airlinesa, Ivana Mišetića, a majka joj je Ariana Bazala-Mišetić, direktorica sektora Ureda predsjednika uprave Hrvatskog Telekoma. Tena je s Plenkovićem suradnju počela još u njegovom uredu u Bruxellesu, a posebno se istaknula vodeći program na kongresu Europske pučke stranke krajem pošle godine. Diplomirala je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Neki kažu da se njoj ne želite zamjeriti.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

3. OČEVI FACE U SUSTAVU, DJECA U SUKOBU SA ZAKONOM

CULEJI

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



Zapitate li se vi ikad kako je političarima s više sinova?

Počnimo od obitelji Steve Culeja. Culeji su posebna kategorija, čak i u ovoj listi.

HDZ-ov saborski zastupnik iz Jarmine, po struci bravar, redovito sablažnjava javnost nekoherentnim izjavama i polupismenim istupima. Od onih krvavih gaća na Velebitu do homofobnih ispada o gologuzom gay mačevanju, Stevo Culej se svojom retorikom i često tragikomičnim pokušajima ozbiljnosti, uspio ustoličiti na poziciji jednog od najzadrtijih desničara u HDZ-u. Sjetimo se kako je optužio zastupnika romske manjine da laže "kao srpski cigan". Ili ono kad nije znao tko je napisao himnu. Pa onda onaj suludi intervju o Istanbulskoj konvenciji u kojem je tvrdio da će feminofašistice, bludnice i lezbokomunistice uništavati djecu. Primjera je previše.

Stevina jabuka ne pada daleko od stabla. Culej, naime, ima tri sina, od kojih je jedan pronašao svoje mjesto u crnoj kronici.

Domagoj se, recimo, proslavio prije nekoliko godina. Na Facebooku se hvalisao tatinom saborskom plaćom i usput citirao stihove iz fašističke pjesme "Jasenovac i Gradiška Stara".

"Ljudi pa nije placa samo 14 500,pa to je bez putnog troska i svega ostalog,posto niste upuceni placa mu je punoooooooo vecaaaa,hvala na razumijevanju hahahahhhaah", zapisao je Culejev sin.

Foto: Facebook/PIXSELL

A onda je osjetio potrebu čestitati Novu godinu svojim prijateljima sljedećim riječima: "Oj Neretvo teci mi na stranu,nosi srbe plavome Jadranu!!!! Sretna vam Nova heheehhhe."

Ćaća Stevo se neodređeno ogradio od sinovih izjava, a mali Domagoj je preselio svoje misli na Instagram, gdje se hvalio kreditom u kladionici. Nije dugo prošlo, kad eto Domagoja opet u novinama. Bio je prisutan na mjestu masovne tučnjave u Vinkovcima, prilikom koje je Ivan Mikuljan (22) brutalno pretučen. Završio je u komi s ozljedama opasnim po život, a iz bolnice je izašao slijep. Culej je zaradio kaznenu prijavu.

Napomenimo još jednu dosta zabavnu crticu iz Domagojeve biografije. Svojedobno je objavio fotografiju sebe u majici na kojoj piše A.C.A.B. (Svi policajci su kopilad). Otac mu je bio policajac. Njegov brat je policajac.

Ivan Culej zaposlen je u 2018. u zagrebačkoj policiji, i to putem izvanrednog natječaja. Prije toga je odradio tri godine policijskog posla kojeg je napustio, kako je rekao Stevo, "sporazumno, bez krimena i bez loših ocjena". Međutim, to nije istina jer su Ivana dvaput kažnjavali zbog povreda službene dužnosti.

Nema samo Culej sinove za primjer.

ĐAKIĆI

Foto: Franjo Lepan/24sata/Facebook

Kontroverzni sin saborskog zastupnika Josipa Đakića punio je medijske stupce bizarnim ispadima na društvenim mrežama i kaznama za obijesnu vožnju. Pozivao je na nacionalnu netrpeljivost, objavljivao sliku ustaše s glavom mrtvog Srbina u ruci. Pravomoćno je osuđen zbog poticanja na nasilje. Nakon toga je izazvao dvije prometne nesreće kad je u zavoje ulazio sa 150 na sat. I to je Ivan. Ali Josip Đakić, čovjek koji je zaboravio u imovinsku karticu upisati vinograd, OPG i auto, ima još jednog, pomalo zaboravljenog sina. Taj je bio redovni gost crne kronike. Zove se Hrvoje. 2012. godine teretilo ga se za pokušaj ubojstva, a na kraju je samo nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu zatvora. Naletio je na čovjeka automobilom. Mediji su tada pisali da je "dokaznim postupkom utvrđeno kako je Đakićeva njegova namjera bila teško ozlijediti 33-godišnjaka, a ne ubiti ga". I to bi bilo to. Bi li ovakvo nešto prolazilo da im otac nije predsjednik HVIDRA-e?



KRULJCI

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Facebook

Najpoznatiji hrvatski profesionalni čuvar droge zasigurno je sin umirovljenog generala i bivšeg zapovjednika hrvatske kopnene vojske Mladena Kruljca, David Kruljac. Dobio je godinu dana zatvora, zamijenio je radom za opće dobro i novčanom kaznom. Posjedovao je 4,5 kilograma marihuane, te još 28 grama kokaina, ali i 10.500 kuna te 117 tisuća eura. Ali na kraju se ispostavilo da je policija pogriješila jer nisu znali da je mladi Kruljac taj iznos, kao i drogu, čuvao za izvjesnog Srbina Toma Forda koji mu se jedne večeri javio preko neke aplikacije. Glupa policija. Kako su samo mogli pomisliti na preprodaju droge? Vjerojatno su ih SMS poruke zabilježene u istrazi na to potakle, one u kojima piše da će izvjesni "Filip Đ. doći po travu".

A sudska praksa svjedoči da su i za manje količine narkotika dileri (ili čuvari, kako hoćete) išli iza rešetaka. No, ne i sin generala Kruljca.

‘Reforme odmah!’ je kampanja 24sata za provođenje nužnih reformi bez kojih Hrvatska ne može izbjeći gospodarski krah i ne može omogućiti bolju budućnost za sve građane. Naša zemlja je na prekretnici! Podržite nas i pratite svaki dan.

