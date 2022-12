Tata preminule bebe u Petrinji: 'Otišao je naš Fran, teško mi je'

Bilo je sve okej. Ne znam, ne znam. Bit će obdukcija, ne znam što bih rekao. Jako nam je teško. Bio je na liječenju. Zvao se Fran, ne znam, ne znam. Rekli su da ćemo sve saznati kad bude obdukcija, u suzama nam je rekao Jasmin, otac dvomjesečne bebe koja je jutros preminula u kontejnerskom naselju u Petrinji.

Naseljem je vladao muk, čuo se tek poneki korak i šumor ljudi koji su dolazili do kontejnera obitelji kako bi izrazili sućut. Majka je stajala na vratima, od suza nije mogla doći do riječi. U isto vrijeme, Franov stariji brat je sve promatrao i nastavio s igrom. Dijete, što bi drugo radilo, govore okupljeni susjedi. Ispred kontejnera gorjeli su bijeli lampioni. Mnoge od njih donijeli su susjedi, svi su šokirani i rijetki su htjeli nešto komentirati. Jednostavno, kažu, ne mogu. Teška ih je sudbina zadesila, dobacuju nam.

- Velika tragedija, srce me steže. Joj, Bože... Neka samo da snage majci da izdrži sve ovo. Nije joj lako, evo i meni je teško da jedva govorim, a zamislite kako je majci. Rano ujutro je došla Hitna pomoć. Znali smo da je mali bolestan, ali ne toliko. Mislili smo da dolazi po nekog starijeg. Znate, puno je tu bolesnih ljudi u kontejneru, ali nisam ni pomislila da bi to mogao biti mali. Vidjela sam da su ipak doktori došli do njih i brzo su otišli. Zvuk je bio zastrašujući. A onda smo isti dan nešto kasnije vidjeli policiju kako dolazi do njih. Tragedija, tragedija... - s knedlom u grlu govori susjeda dok stoji naslonjena na svoj kontejner, odnosno dom od velikog petrinjskog potresa.

Ravnatelj sisačke bolnice dr. Tomislav Dujmenović rekao nam je da je dijete bilo tek nešto starije od mjesec dana, a dovedeno je na njihovu hitnu pomoć jučer u 6.30 sati.

- Već tad nije imalo vitalnih znakova. Pokušana je reanimacija već u vozilu Hitne, naša je ekipa nastavila reanimaciju i u bolnici, ali su poslije izvjesnog vremena mogli samo konstatirati smrt - kaže ravnatelj. Upitan jesu li primijećeni tragovi nasilne smrti, odgovara kako vanjskih ozljeda nije bilo.

Dijete je prebačeno na sisačku patologiju, od tamo na Zavod za sudsku medicinu u Zagreb. Istraga će pokazati što se dogodilo, kaže, no sumnja da su uvjeti života u kontejneru mogli pridonijeti djetetovoj smrti. Kontejner se, kaže, može lako i brzo zagrijati, ne vjeruje da je takvo nešto bilo uzrok smrti.

Roditelje preminule bebe posjetila je Magdalena Komes, gradonačelnica Petrinje.

- Zamjenik župana i ja smo ih, sa suradnicima, obišli odmah po saznanju, beba je umrla tijekom noći, imala je zdravstvenih problema od rođenja. Nažalost, velika tragedija, ponudili smo pomoć, kao Grad i Županija - rekla nam je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes (HDZ). Iz policije su poručili kako nema nasilne smrti.

- Policija je u jutarnjim satima zaprimila dojavu iz Opće bolnice Sisak o smrti djeteta u dobi od oko dva mjeseca. U ovom trenutku nema sumnji na nasilnu smrt. Nadležno Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju tijela djeteta na Zavodu za sudsku medicinu na Šalati u Zagrebu - kratko su poručili iz policije.

