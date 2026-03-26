TEBI MAČ, A MENI PUŠKA Kim i Putinov saveznik Lukašenko razmijenili velikodušne poklone

NAJBOLJI PRIJATELJ

VIDEO NERAZDVOJNI Ivica iz Zagreba: Triput na dan vozim svog Bobija (15) u šetnju... Ivičina svakodnevna briga za psa Bobija (15) dirnula je cijelu Hrvatsku nakon što ga je jedna susjeda snimila kako u tačkama starog i bolesnog ljubimca vodi u šetnju. "Putovali smo zajedno na more, na rijeke, jezera: Čiče kraj Velike Gorice, Rakitje... On je aktivan i bio je slobodnjak. Od Istre do Dubrovnika sve je prošao, kad sam išao u grad biciklom, uvijek je išao sa mnom", kaže nam Ivica o svojem najboljem prijatelju... Bobi teško oda, zbog čega ga Ivica svakoga dana od tri do četiri puta u tačkama, obloženim dekicama kako bi mu bilo udobno i toplo, vozi na livadu. Tamo ga postavi na noge, kako bi se Bobi mogao prošetati i obaviti što treba...

Kopiranje linka